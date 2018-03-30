В КОНАРе начнет работу Центр оценки квалификаций специалистов

КОНАР получил аттестат, подписанный первым вице-президентом Союза машиностроителей России, председателем совета по профессиональным квалификациям в машиностроении Владимиром Гутеневым. Документ является подтверждением соответствия всем требованиям, предъявляемым к подобным центрам. Центр уже готов оценить квалификацию станочников широкого профиля и инженеров по подготовке производства. Со временем количество направлений будет увеличиваться.

«Союз машиностроителей предоставил нам общие контрольно-измерительные средства — материалы, которые будут использоваться при оценке персонала, — рассказывает руководитель службы развития профессиональных квалификаций Елена Соколова, которая курирует этот проект. — Это своего рода тестовые задания или экзаменационные билеты. Их проверяют наши специалисты. Как только контрольно-измерительные средства будут адаптированы, начнется их практическое применение».

Если работник решит подтвердить свою квалификацию, для него будет организован экзамен, где эксперты проверят теоретические знания и практические навыки, а затем определят, какой квалификации он соответствует. Каждому человеку, прошедшему процедуру оценки, выдают квалификационный сертификат, а данные о нем вносятся в общий реестр.

«Если сотрудник желает повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и доказать, что он претендует на более высокий разряд, он может по своей инициативе обратиться в наш ЦОК, подтвердить свои знания и получить сертификат, который будет служить основанием для назначения более высокой квалификации», — поясняет Елена Соколова.

Также оценочные инструменты будут применяться на этапе приема на работу, чтобы определить уровень подготовки кандидатов. В перспективе — работа с профильными образовательными учреждениями. КОНАР планирует проводить независимую оценку для выпускников учебных заведений. Это поможет отбирать лучших студентов для дальнейшего трудоустройства в компании и работать с вузами и техникумами в плане корректировки программ обучения под реальные нужды производства.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



