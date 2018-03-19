ЭНЕРГОМАШ (ЧЕХОВ) ПРОВОДИТ ИСПЫТАНИЯ ЗАДВИЖКИ ДЛЯ КУРСКОЙ АЭС

В настоящее время в лаборатории экспериментальных исследований ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» проводятся квалификационные испытания задвижки 932-150-ЭТ для Курской АЭС.Изделие проходит весь объем испытаний, предусмотренный нормативной документацией НП-068-05 и МУ 1.2.3.07.0057-2016. Особенностью данной процедуры является то, что задвижка проходит проверку коэффициента гидравлического сопротивления, ранее не проводившуюся на стендах арматурной лаборатории компании.

Закрытое акционерное общество «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» – крупнейший поставщик трубопроводной арматуры высокого давления. Завод имеет многолетний опыт производства арматуры в единстве с современной техникой, технологией и специалистами высокой квалификации. Предприятие разрабатывает и производит трубопроводную арматуру на рабочие среды «пар-вода» для энергетики, в том числе ядерной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности, с условными проходами от 6 до 800 мм на рабочее давление среды до 40 МПа и температуру до 650°С.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»



