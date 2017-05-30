Profactor: Красноярский феномен, или как выставка «КлиматАкваТЭкс-2017» разочаровала участников

В этом году V специализированная выставка «КлиматАкваТЭкс-2017», прошедшая в Красноярске с 16 по 19 мая, разочаровала многих участников. Увы, крупнейший выставочный проект на территории Сибири и Дальнего Востока на деле оказался «мыльным пузырём». Организаторы продемонстрировали полное нежелание и неспособность профессионально подготовиться к мероприятию. В результате, если год назад на выставке участвовали стенды 85 компаний, в том числе PROFACTOR Armaturen GmbH, то в этом году их количество снизилось до 64-х.

И вот, парадокс! Сокращение в 2017 году числа компаний-участниц выставки, вялость посетителей и общая унылая атмосфера никак не соответствовали обстановке за стенами МВДЦ «Сибирь», где проводилось мероприятие. Вся прилегающая к международному выставочно-деловому центру территория превратилась в огромную строительную площадку. Ещё год назад это пространство пустовало, а теперь, словно по мановению волшебной палочки, здесь выросли монолитные жилые дома, красивые кирпичные здания, торговые центры. По соседству с выставочным центром полным ходом идёт строительство огромной ледовой арены. Весь Красноярск активно развивается, по всему городу возводятся новые высотные здания – жилые комплексы, деловые и спортивные центры, реконструируются старые объекты, всё обновляется. Высокая строительная активность, развитие инфраструктуры, благоустройство дорог и коммуникаций связано с тем, что Красноярск готовится к проведению ХХIХ Всемирной Зимней Универсиады-2019. Это большая ответственность и честь для города, который был выбран неслучайно!

Красноярск является неоднократным победителем ежегодного конкурса «Самый благоустроенный город России». Более того, город награждён Дипломом первого международного смотра-конкурса «Лучший город СНГ» за «формирование эффективной модели социальной поддержки населения». На территории Красноярска расположены более 17 000 предприятий, организаций, учреждений. Ведущие отрасли красноярского края – это космическая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, деревообработка, химическая и пищевая промышленность, розничная и оптовая торговля.

Согласно данным статистики за 2016 год, в Красноярске проживает 1,1 млн. человек, а в красноярском крае около 3 млн. По численности населения город занимает 12-е место из 1112 городов России. Увы, но организаторы специализированной выставки никаким образом не воспользовались этими преимуществами. Сложилось впечатление, что они не провели какую-либо серьезную рекламно-информационную работу, не проявили усилий, чтобы привлечь внимание к мероприятию новых участников, подтянуть больше посетителей. В результате, выставка прошла по инерции, заданной в 2016 году, и наблюдался серьезный спад активности. Организаторы «КлиматАкваТЭкс – 2017» отрапортовали, что в этом году количество посетителей выставки (по данным электронных счётчиков их было 13000 человек) увеличилось на 30 %. Однако по общей атмосфере, наблюдаемой участниками, этого видно не было. Активность на мероприятии была заметна только в день открытия – 16 мая, в последующие три дня работа практически не шла, посетителей становилось всё меньше, стенды пустовали, что наводило уныние и разочарование.

За время выставки специалисты PROFACTOR Armaturen GmbH провели встречи и переговоры с местными представителями торговых и монтажных компаний, частными посетителями. Гостей стенда, в частности, интересовали сверхмощные шаровые краны PROFACTOR STRONG, гибкая фирменная подводка в термопластиковой оболочке, системы монтажа теплых полов, уплотнительные материалы, ставшие для российского рынка эталоном качества. На деловых переговорах были достигнуты определенные договоренности по перспективному сотрудничеству. Но это, конечно, далеко от ожидаемых результатов пребывания PROFACTOR в Красноярске.

По предварительным отчетам «КлиматАкваТЭкс – 2017», большую часть участников выставки составляли российские компании – московские, питерские, из Новосибирска, Иркутска, ряда других городов и самого Красноярска. Зарубежных гостей можно было пересчитать по пальцам одной руки – это компании из Польши, Словакии и Германии. В 2016 году их было больше, а представителей российских компаний в разы больше, тогда они прибыли из 11 регионов страны.

Все компании-производители и торговые фирмы прекрасно понимают, что участие в любой выставке с установкой собственного стенда – это серьезные расходы, от которых не ждут моментальной отдачи или компенсации. А ведь участники выставки, особенно зарубежные, тратятся не только на застройку и оформление фирменного стенда, есть и другие не менее крупные расходы. В их числе оплата участия в мероприятии, подготовка обширной рекламной продукции, транспортировка образцов товара – сотни металлических крупных и мелких изделий инженерной сантехники, командировочные, дорожные, гостиничные и другие средства. Все эти расходы выливаются в довольно крупную сумму, поэтому компании-участницы надеются хоть как-то оправдывать эти издержки и получить от выставки определенные дивиденды – новых клиентов, контракты, деловые связи, перспективные соглашения и т.д. Однако «КлиматАкваТЭкс - 2017» не оправдал надежд и ожиданий многих участников. Представители PROFACTOR встречались и обсуждали ситуацию на выставке с коллегами – другими участниками, и большинство выражало своё недовольство, некоторые не видели смысла возвращаться сюда в следующем году.

По материалам пресс-службы компании PROFACTOR Armaturen GmbH



