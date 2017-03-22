НПФ «РАСКО» И СП «ТЕРМОБРЕСТ» РАЗРАБОТАЛИ ГРПШ НА БАЗЕ РЕГУЛЯТОРА РС КД

Инженерами НПФ «Раско» при взаимодействии с инженерами СП «ТермоБрест» разработан и запущен в производство газорегуляторный шкафной пункт на базе регулятора стабилизатора давления газа серии РСКД и фильтра тонкой очистки газа серии ФН производства СП «ТермоБрест».
Газорегуляторные пункты шкафные предназначены для снижения высокого или среднего давления газа на низкое и поддержания его на заданном уровне в системе газоснабжения жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий. ГРПШ обеспечивает высокую стабильность поддержания выходного давления за счет применения в регуляторе двухступенчатой системы редуцирования газа и предназначен для эксплуатации в самом широком диапазоне климатических температур: от – 40 °С до + 60 °C. Вы также можете познакомиться с видеопрезентацией новинки по ссылке.
Научно-производственная фирма «РАСКО», основанная в 1994 году, занимается комплексным решением вопросов оснащения предприятий различных отраслей промышленности современным газовым оборудованием, приборами теплотехнического контроля и регулирующим оборудованием. Основными направлениями работ стали разработка, консультации, поставка, монтаж и сервисное обслуживание энерго- и ресурсосберегающего оборудования, средств контроля и регулирования для автоматизации технологических процессов, систем водо-, тепло- и газоснабжения, а также кондиционирования и хладоснабжения. С 2008 года НПФ «РАСКО» приступила к серийным поставкам приборов и оборудования под брендом «РАСКО». В настоящее время в линейку продукции под брендом «РАСКО» также входят дифманометры, кнопочные краны, преобразователи давления, реле давления, индикаторы разности давлений и т.д.
СП «ТермоБрест» ООО занимается разработкой и производством широкой гаммы трубопроводной арматуры и компонентов автоматики безопасности, дистанционного управления и регулирования энергетических установок, газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, газовых теплогенераторов, бытовых отопительных установок, а также установок в технологических трубопроводных системах, использующих в качестве топлива природный и сжиженный газ. Завод имеет собственные производственные мощности и штат сотрудников высокой квалификации. Номенклатура производимой продукции составляет более 3000 типов и модификаций изделий. Вся продукция, выпускаемая на предприятии, сертифицирована и имеет соответствующее разрешение на применение в странах СНГ и Европейского Союза.
По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО
Газорегуляторные пункты шкафные предназначены для снижения высокого или среднего давления газа на низкое и поддержания его на заданном уровне в системе газоснабжения жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий. ГРПШ обеспечивает высокую стабильность поддержания выходного давления за счет применения в регуляторе двухступенчатой системы редуцирования газа и предназначен для эксплуатации в самом широком диапазоне климатических температур: от – 40 °С до + 60 °C. Вы также можете познакомиться с видеопрезентацией новинки по ссылке.
Научно-производственная фирма «РАСКО», основанная в 1994 году, занимается комплексным решением вопросов оснащения предприятий различных отраслей промышленности современным газовым оборудованием, приборами теплотехнического контроля и регулирующим оборудованием. Основными направлениями работ стали разработка, консультации, поставка, монтаж и сервисное обслуживание энерго- и ресурсосберегающего оборудования, средств контроля и регулирования для автоматизации технологических процессов, систем водо-, тепло- и газоснабжения, а также кондиционирования и хладоснабжения. С 2008 года НПФ «РАСКО» приступила к серийным поставкам приборов и оборудования под брендом «РАСКО». В настоящее время в линейку продукции под брендом «РАСКО» также входят дифманометры, кнопочные краны, преобразователи давления, реле давления, индикаторы разности давлений и т.д.
СП «ТермоБрест» ООО занимается разработкой и производством широкой гаммы трубопроводной арматуры и компонентов автоматики безопасности, дистанционного управления и регулирования энергетических установок, газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, газовых теплогенераторов, бытовых отопительных установок, а также установок в технологических трубопроводных системах, использующих в качестве топлива природный и сжиженный газ. Завод имеет собственные производственные мощности и штат сотрудников высокой квалификации. Номенклатура производимой продукции составляет более 3000 типов и модификаций изделий. Вся продукция, выпускаемая на предприятии, сертифицирована и имеет соответствующее разрешение на применение в странах СНГ и Европейского Союза.
По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО