Группа Полипластик на выставке Акватерм 7-10 февраля 2017 года

О ГРУППЕ ПОЛИПЛАСТИК



В этом году Группа ПОЛИПЛАСТИК отмечает юбилей – 25 лет с начала деятельности на российском рынке. Об итогах работы предприятий группы, строительстве нового производства клиновых задвижек и планах на ближайшие годы журналисту «ТПА» Анне Поповой рассказал Лев Миронович Гориловский , директор по информационной политике и развитию Группы ПОЛИПЛАСТИК.

Группа ПОЛИПЛАСТИК является крупнейшим в СНГ производителем полимерных трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. В состав Группы входят 15 ведущих предприятий трубной полимерной отрасли, расположенных в России, Беларуси, Казахстане общей мощностью около 300 000 тонн продукции в год, более 15 торговых домов, научно-исследовательский и проектный институты, свой Учебный центр.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» было зарегистрировано 25 лет назад. За четверть века оно прошло путь от малого производителя композиционных материалов до лидера российской отрасли полимерных труб.

К 1998 был введен в строй второй производственный комплекс НПП «Полипластик», а также открыт третий корпус «Газтрубпласта» – первого трубного предприятия, которое компания приобрела в 1995-м. В 1996–1997 годах среднегодовые темпы прироста производства в трубном и композиционном подразделениях превышали 30%. Залогом столь динамичного развития компании стало ее масштабное участие в программах газификации, а также расширение круга потребителей композиционных материалов: теперь они поставлялись не только для автопрома, но и для производителей электротехники и изделий для нужд РЖД. Поступательное развитие «Полипластика» нарушил дефолт, одним из последствий которого стала девальвация рубля. Поскольку при производстве газовых труб «Газтрубпласт» использовал импортный ПЭ-80, их себестоимость резко подскочила, что могло негативно отразиться на продажах. Именно поэтому «Полипластик» инициировал тогда запуск производства современного ПЭ-80 для газопроводных труб на заводе «Ставролен» при активной поддержке группы «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» и участии бельгийской компании Petrofina, вошедшей затем в состав французской Total. Это позволило уже к лету 1999 года преодолеть спад в производстве газовых труб. Что касается композиционных материалов, то динамика их выпуска стала положительной уже в самом начале 1999 года. Уже тогда стало ясно, что производственные мощности «Полипластика» не отвечают растущему спросу. Поэтому было принято решение добавить к итальянской экструзионной линии ICMA, установленной в июле 1994 года, мощный немецкий мегакомпаундерWerner&Pfleiderer с производительностью более 1000 кг в час.

Следующие 10 лет буквально каждый год был отмечен либо рекордным приростом выпуска продукции, либо открытием новых площадок, либо слияниями с бывшими конкурентами. Так, в 2000 году «Полипластик» объединился с «Технополом», благодаря чему объединенная компания получила в свое распоряжение лучшие в России научно-технический центр и подразделение маркетинга в области композитов под управлением Михаила Кацевмана. По итогам 2001 года было реализовано 12 тыс. т композитов – это в четыре раза больше по сравнению с производственным объемом 1996 года. Главным достижением 2002 года стал запуск производства полимерных теплоизолированных труб для сетей отопления и горячего водоснабжения, аналогов которому в России еще не было. На следующий год был запущен Климовский трубный завод, который сразу же вышел на начальную запланированную мощность 20 тыс. т в год; тогда же в состав «Полипластика» вошел Чебоксарский трубный завод исходной мощностью 5 тыс. т. В 2004 году на «Полипластике» был введен новый цех по производству композиционных материалов мощностью более 8 тыс. т, оснащенный двумя экструзионными линиями фирмы Berstorff; благодаря уникальной компоновке оборудования, оказавшейся последним словом в компаундировании, вновь открывшийся цех стал самым современным в Европе.

В январе 2005 года на территории промышленного комплекса в Очаково только что созданное российско-израильское СП «Голан-Пласт» запустило первую в России линию по производству напорной трубы PEX; в том же году в состав «Полипластика» вошел Кохановский трубный завод (Белоруссия), а также был реконструирован Рубежанскийтрубный завод (Украина). В 2006 году было принято решение консолидировать все предприятия «Полипластика» под единым брендом Группы, которой была придана централизованная структура управления; тогда же был построен Саратовский трубный завод мощностью более 10 тыс. т в год.

Открытие новых производственных площадок позволило сделать «Полипластик» более значимым игроком на рынке полимерных труб: так, если в 2002 году на долю компании приходилось 10% рынка ПЭ труб, то в 2007-м – уже 38%. Предкризисный 2007 год оказался в истории группы самым успешным в финансовом отношении: консолидированная выручка выросла на 34%, достигнув почти 13 млрд руб., а чистая прибыль превысила 2 млрд руб. Всего в 2007 году впервые было реализовано более 100 тыс. т ПЭ труб, 732 км «тепловой» трубы и более 40 тыс. т композиционных материалов.

В первой половине 2008 года темпы прироста выпуска сохранялись на том же уровне, что и в 2007-м. Тогда был открыт комплекс по производству труб в Иркутске, а также завершена реконструкция на Климовском, Кохановском и Саратовском трубном заводах. Одновременно с этим в Москве было почти завершено строительство нового офисного здания, куда почти сразу должны были переехать все три дивизиона управляющей компании Группы. Однако из-за начавшегося осенью 2008 года кризиса эти планы пришлось отложить. На всех предприятиях «Полипластика» был введен режим экономии: выпуск и издержки пришлось адаптировать под падающий спрос. За первую половину 2009 года рынок ПЭ труб сократился на 45%. В этих условиях управление закупок и логистики под руководством Кирилла Трусова приложило все усилия для минимизации запасов, оптимизации закупочных цен на сырье и поддержанию стабильных отношений с поставщиками. Подспорьем для компании в кризис стало расширение экспорта в Казахстан, экономика которого в кризисном 2009 году сумела показать прирост в 1,2% (спад же ВВП в России тогда составил 7,8%). Осенью российский рынок начал постепенно восстанавливаться, благодаря чему по итогам 2009 года его падение составило 32%, при этом отгрузку ПЭ труб Группа сократила только на 14%, а композиционных материалов – на 19%. В 2010 же году российский рынок ПЭ труб вырос на 26%; в результате выпуск ПЭ труб на заводах Группы увеличился на 34%, перекрыв показатели 2008 года. Что касается композиционного подразделения, то за 2010 год оно нарастило выпуск на 42% в натуральном выражении, тем самым превысив на 15% лучший докризисный результат.

Следующие 5 лет «Полипластик» продолжал работать над обновлением собственного модельного ряда. Так, в 2011 году сразу на двух заводах был налажен выпуск армированных гофрированных труб КОРСИС АРМ с уникально высокими кольцевой жесткостью (до SN 24) и диаметром (до 2400 мм). Тогда же началось освоение производства многослойных напорных труб из ПЭ-100 с улучшенными свойствами для бестраншейной прокладки. Продолжалась и модернизация производственной базы: например, в том же 2011 году на Климовском заводе была успешно запущена линия мощностью около 2000 кг в час для напорных труб диаметром до 1600 мм. Помимо этого, Группа прирастала производственными активами: в 2012 году в ее состав вошел Омский завод трубной изоляции (ОЗТИ). Покупка ОЗТИ стала первым приобретением «Полипластика», проведенным путем обмена долями в капиталах: бывший собственник завода получил долю в капитале Группы и место в ее совете директоров. Если же говорить о последних двух годах, то знаковыми оказались перенос основного композиционного производства в г. Энгельс и начало массовых поставок материалов для внутренней и внешней отделки автомобилей предприятиям альянса Renault-Nissan. Для трубного дивизиона – это организация производства труб СПИРОЛАЙН на НЗПТ (Новомосковск), комплексное участие в Московской программе «Моя улица» с поставкой сотен километров трубы и нескольких тысяч колодцев и самый крупный в истории Группы контракт с СИБУРом на поставку труб для «Запсибнефтехима» на сумму более 2,5 млрд руб.