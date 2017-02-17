Группа Полипластик на выставке Акватерм 7-10 февраля 2017 года

О ГРУППЕ ПОЛИПЛАСТИК
В этом году Группа ПОЛИПЛАСТИК отмечает юбилей – 25 лет с начала деятельности на российском рынке. Об итогах работы предприятий группы, строительстве нового производства клиновых задвижек и планах на ближайшие годы журналисту «ТПА» Анне Поповой рассказал Лев Миронович Гориловский, директор по информационной политике и развитию Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Группа ПОЛИПЛАСТИК является крупнейшим в СНГ производителем полимерных трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. В состав Группы входят 15 ведущих предприятий трубной полимерной отрасли, расположенных в России, Беларуси, Казахстане общей мощностью около 300 000 тонн продукции в год, более 15 торговых домов, научно-исследовательский и проектный институты, свой Учебный центр.
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» было зарегистрировано 25 лет назад. За четверть века оно прошло путь от малого производителя композиционных материалов до лидера российской отрасли полимерных труб. Первую собственную площадку по выпуску труб «Полипластик» запустил в 1995 году – до этого компания занималась только выпуском композиционных материалов. В 1995 же году компания впервые в своей истории столкнулась с серьезным вызовом, которым стал разразившийся в стране банковский кризис. На грани банкротства оказались в то время и многие компании реального сектора, которые являлись партнерами банков, в том числе и «Полипластик». Ситуация усугублялась проблемой неплатежей: потребители зачастую расплачивались с «Полипластиком» бартером, в частности, легковыми автомобилями. Для их реализации компанией был создан автосалон, благодаря которому за живые деньги удалось продать несколько тысяч машин. Разрешению кризиса помог и приход в «Полипластик» Валентина Буяновского, который стал его бессменным финансовым директором.
К 1998 был введен в строй второй производственный комплекс НПП «Полипластик», а также открыт третий корпус «Газтрубпласта» – первого трубного предприятия, которое компания приобрела в 1995-м. В 1996–1997 годах среднегодовые темпы прироста производства в трубном и композиционном подразделениях превышали 30%. Залогом столь динамичного развития компании стало ее масштабное участие в программах газификации, а также расширение круга потребителей композиционных материалов: теперь они поставлялись не только для автопрома, но и для производителей электротехники и изделий для нужд РЖД. Поступательное развитие «Полипластика» нарушил дефолт, одним из последствий которого стала девальвация рубля. Поскольку при производстве газовых труб «Газтрубпласт» использовал импортный ПЭ-80, их себестоимость резко подскочила, что могло негативно отразиться на продажах. Именно поэтому «Полипластик» инициировал тогда запуск производства современного ПЭ-80 для газопроводных труб на заводе «Ставролен» при активной поддержке группы «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» и участии бельгийской компании Petrofina, вошедшей затем в состав французской Total. Это позволило уже к лету 1999 года преодолеть спад в производстве газовых труб. Что касается композиционных материалов, то динамика их выпуска стала положительной уже в самом начале 1999 года. Уже тогда стало ясно, что производственные мощности «Полипластика» не отвечают растущему спросу. Поэтому было принято решение добавить к итальянской экструзионной линии ICMA, установленной в июле 1994 года, мощный немецкий мегакомпаундерWerner&Pfleiderer с производительностью более 1000 кг в час.
Следующие 10 лет буквально каждый год был отмечен либо рекордным приростом выпуска продукции, либо открытием новых площадок, либо слияниями с бывшими конкурентами. Так, в 2000 году «Полипластик» объединился с «Технополом», благодаря чему объединенная компания получила в свое распоряжение лучшие в России научно-технический центр и подразделение маркетинга в области композитов под управлением Михаила Кацевмана. По итогам 2001 года было реализовано 12 тыс. т композитов – это в четыре раза больше по сравнению с производственным объемом 1996 года. Главным достижением 2002 года стал запуск производства полимерных теплоизолированных труб для сетей отопления и горячего водоснабжения, аналогов которому в России еще не было. На следующий год был запущен Климовский трубный завод, который сразу же вышел на начальную запланированную мощность 20 тыс. т в год; тогда же в состав «Полипластика» вошел Чебоксарский трубный завод исходной мощностью 5 тыс. т. В 2004 году на «Полипластике» был введен новый цех по производству композиционных материалов мощностью более 8 тыс. т, оснащенный двумя экструзионными линиями фирмы Berstorff; благодаря уникальной компоновке оборудования, оказавшейся последним словом в компаундировании, вновь открывшийся цех стал самым современным в Европе.
В январе 2005 года на территории промышленного комплекса в Очаково только что созданное российско-израильское СП «Голан-Пласт» запустило первую в России линию по производству напорной трубы PEX; в том же году в состав «Полипластика» вошел Кохановский трубный завод (Белоруссия), а также был реконструирован Рубежанскийтрубный завод (Украина). В 2006 году было принято решение консолидировать все предприятия «Полипластика» под единым брендом Группы, которой была придана централизованная структура управления; тогда же был построен Саратовский трубный завод мощностью более 10 тыс. т в год.
Открытие новых производственных площадок позволило сделать «Полипластик» более значимым игроком на рынке полимерных труб: так, если в 2002 году на долю компании приходилось 10% рынка ПЭ труб, то в 2007-м – уже 38%. Предкризисный 2007 год оказался в истории группы самым успешным в финансовом отношении: консолидированная выручка выросла на 34%, достигнув почти 13 млрд руб., а чистая прибыль превысила 2 млрд руб. Всего в 2007 году впервые было реализовано более 100 тыс. т ПЭ труб, 732 км «тепловой» трубы и более 40 тыс. т композиционных материалов.
В первой половине 2008 года темпы прироста выпуска сохранялись на том же уровне, что и в 2007-м. Тогда был открыт комплекс по производству труб в Иркутске, а также завершена реконструкция на Климовском, Кохановском и Саратовском трубном заводах. Одновременно с этим в Москве было почти завершено строительство нового офисного здания, куда почти сразу должны были переехать все три дивизиона управляющей компании Группы. Однако из-за начавшегося осенью 2008 года кризиса эти планы пришлось отложить. На всех предприятиях «Полипластика» был введен режим экономии: выпуск и издержки пришлось адаптировать под падающий спрос. За первую половину 2009 года рынок ПЭ труб сократился на 45%. В этих условиях управление закупок и логистики под руководством Кирилла Трусова приложило все усилия для минимизации запасов, оптимизации закупочных цен на сырье и поддержанию стабильных отношений с поставщиками. Подспорьем для компании в кризис стало расширение экспорта в Казахстан, экономика которого в кризисном 2009 году сумела показать прирост в 1,2% (спад же ВВП в России тогда составил 7,8%). Осенью российский рынок начал постепенно восстанавливаться, благодаря чему по итогам 2009 года его падение составило 32%, при этом отгрузку ПЭ труб Группа сократила только на 14%, а композиционных материалов – на 19%. В 2010 же году российский рынок ПЭ труб вырос на 26%; в результате выпуск ПЭ труб на заводах Группы увеличился на 34%, перекрыв показатели 2008 года. Что касается композиционного подразделения, то за 2010 год оно нарастило выпуск на 42% в натуральном выражении, тем самым превысив на 15% лучший докризисный результат.
Следующие 5 лет «Полипластик» продолжал работать над обновлением собственного модельного ряда. Так, в 2011 году сразу на двух заводах был налажен выпуск армированных гофрированных труб КОРСИС АРМ с уникально высокими кольцевой жесткостью (до SN 24) и диаметром (до 2400 мм). Тогда же началось освоение производства многослойных напорных труб из ПЭ-100 с улучшенными свойствами для бестраншейной прокладки. Продолжалась и модернизация производственной базы: например, в том же 2011 году на Климовском заводе была успешно запущена линия мощностью около 2000 кг в час для напорных труб диаметром до 1600 мм. Помимо этого, Группа прирастала производственными активами: в 2012 году в ее состав вошел Омский завод трубной изоляции (ОЗТИ). Покупка ОЗТИ стала первым приобретением «Полипластика», проведенным путем обмена долями в капиталах: бывший собственник завода получил долю в капитале Группы и место в ее совете директоров. Если же говорить о последних двух годах, то знаковыми оказались перенос основного композиционного производства в г. Энгельс и начало массовых поставок материалов для внутренней и внешней отделки автомобилей предприятиям альянса Renault-Nissan. Для трубного дивизиона – это организация производства труб СПИРОЛАЙН на НЗПТ (Новомосковск), комплексное участие в Московской программе «Моя улица» с поставкой сотен километров трубы и нескольких тысяч колодцев и самый крупный в истории Группы контракт с СИБУРом на поставку труб для «Запсибнефтехима» на сумму более 2,5 млрд руб.
«Российским участникам рынка полимерных труб удалось потеснить и иностранных конкурентов и производителей металлических труб только за счет предложения продукции, которая была лучше с точки зрения соотношения цены и качества. «Полипластик», в свою очередь, добился лидерства на этом рынке исключительно благодаря собственным усилиям. Именно поэтому собственной работой мы по праву можем быть удовлетворены. Главным же нашим достижением и главным активом компании является сложившийся в ней уникальный коллектив, объединяющий специалистов самого разного профиля – химиков, технологов, инженеров, финансистов, менеджеров и других. Во многом благодаря их знаниям, квалификации, профессионализму компания обязана своим успехом», – подчеркивает Мирон Гориловский, генеральный директор группы.
Группа ПОЛИПЛАСТИК является крупнейшим в СНГ производителем полимерных трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. В состав Группы входят 15 ведущих предприятий трубной полимерной отрасли, расположенных в России, Беларуси, Казахстане общей мощностью около 300 000 тонн продукции в год, более 15 торговых домов, научно-исследовательский и проектный институты, свой Учебный центр.
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» было зарегистрировано 25 лет назад. За четверть века оно прошло путь от малого производителя композиционных материалов до лидера российской отрасли полимерных труб. Первую собственную площадку по выпуску труб «Полипластик» запустил в 1995 году – до этого компания занималась только выпуском композиционных материалов. В 1995 же году компания впервые в своей истории столкнулась с серьезным вызовом, которым стал разразившийся в стране банковский кризис. На грани банкротства оказались в то время и многие компании реального сектора, которые являлись партнерами банков, в том числе и «Полипластик». Ситуация усугублялась проблемой неплатежей: потребители зачастую расплачивались с «Полипластиком» бартером, в частности, легковыми автомобилями. Для их реализации компанией был создан автосалон, благодаря которому за живые деньги удалось продать несколько тысяч машин. Разрешению кризиса помог и приход в «Полипластик» Валентина Буяновского, который стал его бессменным финансовым директором.
К 1998 был введен в строй второй производственный комплекс НПП «Полипластик», а также открыт третий корпус «Газтрубпласта» – первого трубного предприятия, которое компания приобрела в 1995-м. В 1996–1997 годах среднегодовые темпы прироста производства в трубном и композиционном подразделениях превышали 30%. Залогом столь динамичного развития компании стало ее масштабное участие в программах газификации, а также расширение круга потребителей композиционных материалов: теперь они поставлялись не только для автопрома, но и для производителей электротехники и изделий для нужд РЖД. Поступательное развитие «Полипластика» нарушил дефолт, одним из последствий которого стала девальвация рубля. Поскольку при производстве газовых труб «Газтрубпласт» использовал импортный ПЭ-80, их себестоимость резко подскочила, что могло негативно отразиться на продажах. Именно поэтому «Полипластик» инициировал тогда запуск производства современного ПЭ-80 для газопроводных труб на заводе «Ставролен» при активной поддержке группы «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» и участии бельгийской компании Petrofina, вошедшей затем в состав французской Total. Это позволило уже к лету 1999 года преодолеть спад в производстве газовых труб. Что касается композиционных материалов, то динамика их выпуска стала положительной уже в самом начале 1999 года. Уже тогда стало ясно, что производственные мощности «Полипластика» не отвечают растущему спросу. Поэтому было принято решение добавить к итальянской экструзионной линии ICMA, установленной в июле 1994 года, мощный немецкий мегакомпаундерWerner&Pfleiderer с производительностью более 1000 кг в час.
Следующие 10 лет буквально каждый год был отмечен либо рекордным приростом выпуска продукции, либо открытием новых площадок, либо слияниями с бывшими конкурентами. Так, в 2000 году «Полипластик» объединился с «Технополом», благодаря чему объединенная компания получила в свое распоряжение лучшие в России научно-технический центр и подразделение маркетинга в области композитов под управлением Михаила Кацевмана. По итогам 2001 года было реализовано 12 тыс. т композитов – это в четыре раза больше по сравнению с производственным объемом 1996 года. Главным достижением 2002 года стал запуск производства полимерных теплоизолированных труб для сетей отопления и горячего водоснабжения, аналогов которому в России еще не было. На следующий год был запущен Климовский трубный завод, который сразу же вышел на начальную запланированную мощность 20 тыс. т в год; тогда же в состав «Полипластика» вошел Чебоксарский трубный завод исходной мощностью 5 тыс. т. В 2004 году на «Полипластике» был введен новый цех по производству композиционных материалов мощностью более 8 тыс. т, оснащенный двумя экструзионными линиями фирмы Berstorff; благодаря уникальной компоновке оборудования, оказавшейся последним словом в компаундировании, вновь открывшийся цех стал самым современным в Европе.
В январе 2005 года на территории промышленного комплекса в Очаково только что созданное российско-израильское СП «Голан-Пласт» запустило первую в России линию по производству напорной трубы PEX; в том же году в состав «Полипластика» вошел Кохановский трубный завод (Белоруссия), а также был реконструирован Рубежанскийтрубный завод (Украина). В 2006 году было принято решение консолидировать все предприятия «Полипластика» под единым брендом Группы, которой была придана централизованная структура управления; тогда же был построен Саратовский трубный завод мощностью более 10 тыс. т в год.
Открытие новых производственных площадок позволило сделать «Полипластик» более значимым игроком на рынке полимерных труб: так, если в 2002 году на долю компании приходилось 10% рынка ПЭ труб, то в 2007-м – уже 38%. Предкризисный 2007 год оказался в истории группы самым успешным в финансовом отношении: консолидированная выручка выросла на 34%, достигнув почти 13 млрд руб., а чистая прибыль превысила 2 млрд руб. Всего в 2007 году впервые было реализовано более 100 тыс. т ПЭ труб, 732 км «тепловой» трубы и более 40 тыс. т композиционных материалов.
В первой половине 2008 года темпы прироста выпуска сохранялись на том же уровне, что и в 2007-м. Тогда был открыт комплекс по производству труб в Иркутске, а также завершена реконструкция на Климовском, Кохановском и Саратовском трубном заводах. Одновременно с этим в Москве было почти завершено строительство нового офисного здания, куда почти сразу должны были переехать все три дивизиона управляющей компании Группы. Однако из-за начавшегося осенью 2008 года кризиса эти планы пришлось отложить. На всех предприятиях «Полипластика» был введен режим экономии: выпуск и издержки пришлось адаптировать под падающий спрос. За первую половину 2009 года рынок ПЭ труб сократился на 45%. В этих условиях управление закупок и логистики под руководством Кирилла Трусова приложило все усилия для минимизации запасов, оптимизации закупочных цен на сырье и поддержанию стабильных отношений с поставщиками. Подспорьем для компании в кризис стало расширение экспорта в Казахстан, экономика которого в кризисном 2009 году сумела показать прирост в 1,2% (спад же ВВП в России тогда составил 7,8%). Осенью российский рынок начал постепенно восстанавливаться, благодаря чему по итогам 2009 года его падение составило 32%, при этом отгрузку ПЭ труб Группа сократила только на 14%, а композиционных материалов – на 19%. В 2010 же году российский рынок ПЭ труб вырос на 26%; в результате выпуск ПЭ труб на заводах Группы увеличился на 34%, перекрыв показатели 2008 года. Что касается композиционного подразделения, то за 2010 год оно нарастило выпуск на 42% в натуральном выражении, тем самым превысив на 15% лучший докризисный результат.
Следующие 5 лет «Полипластик» продолжал работать над обновлением собственного модельного ряда. Так, в 2011 году сразу на двух заводах был налажен выпуск армированных гофрированных труб КОРСИС АРМ с уникально высокими кольцевой жесткостью (до SN 24) и диаметром (до 2400 мм). Тогда же началось освоение производства многослойных напорных труб из ПЭ-100 с улучшенными свойствами для бестраншейной прокладки. Продолжалась и модернизация производственной базы: например, в том же 2011 году на Климовском заводе была успешно запущена линия мощностью около 2000 кг в час для напорных труб диаметром до 1600 мм. Помимо этого, Группа прирастала производственными активами: в 2012 году в ее состав вошел Омский завод трубной изоляции (ОЗТИ). Покупка ОЗТИ стала первым приобретением «Полипластика», проведенным путем обмена долями в капиталах: бывший собственник завода получил долю в капитале Группы и место в ее совете директоров. Если же говорить о последних двух годах, то знаковыми оказались перенос основного композиционного производства в г. Энгельс и начало массовых поставок материалов для внутренней и внешней отделки автомобилей предприятиям альянса Renault-Nissan. Для трубного дивизиона – это организация производства труб СПИРОЛАЙН на НЗПТ (Новомосковск), комплексное участие в Московской программе «Моя улица» с поставкой сотен километров трубы и нескольких тысяч колодцев и самый крупный в истории Группы контракт с СИБУРом на поставку труб для «Запсибнефтехима» на сумму более 2,5 млрд руб.
«Российским участникам рынка полимерных труб удалось потеснить и иностранных конкурентов и производителей металлических труб только за счет предложения продукции, которая была лучше с точки зрения соотношения цены и качества. «Полипластик», в свою очередь, добился лидерства на этом рынке исключительно благодаря собственным усилиям. Именно поэтому собственной работой мы по праву можем быть удовлетворены. Главным же нашим достижением и главным активом компании является сложившийся в ней уникальный коллектив, объединяющий специалистов самого разного профиля – химиков, технологов, инженеров, финансистов, менеджеров и других. Во многом благодаря их знаниям, квалификации, профессионализму компания обязана своим успехом», – подчеркивает Мирон Гориловский, генеральный директор группы.