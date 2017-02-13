ELCO – новый бренд и новая философия бизнеса от Ariston Thermo

Компания Ariston Thermo Group объявила о запуске нового бренда на российском рынке. Презентация новых технологических решений в сфере отопления и горячего водоснабжения под маркой ELCO состоялась в рамках 21-й Международной выставки Aquatherm Moscow.

Эксперты Ariston Thermo из Италии, Нидерландов и России рассказали посетителям выставки о многолетней истории и философии бренда, а также продемонстрировали главные новинки ELCO - настенную модель котла Thision L Eco, а также линейки новых напольных котлов Trigon XL и усовершенствованных моделей R3400.

Предыдущее поколение конденсационных котлов ELCO было известно в России под брендом Rendamax. В 2017 году напольные котлы уже под маркой ELCO запускаются в продажу в двух линейках – новые Trigon XL и усовершенствованные R3400. Эти котлы максимально соответствуют современным требованиям для использования в автономных источниках тепла. Их отличают компактные габариты и малый вес, низкий уровень шума и выбросов (NOx, CO), а также широкий модельный ряд с точки зрения мощности - от 140 до 1870 кВт.

Одним из главных событий выставки стала презентация Thision L Eco, позиционируемого производителем как «вершина инженерной мысли». Большим преимуществом новых настенных котлов ELCO является использование высокопроизводительных технологий, которые помогают уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Для представителей бизнеса особый интерес представляет высокий КПД (до 110%) и экономичность Thision L Eco, достигнутая за счет системы энергоменеджмента и встроенного модулируемого насоса для каждого теплообменника.

Уникальные конденсационные котлы под бредом ELCO известны по всему миру. Они используются как в различных жилых комплексах, так и в муниципальных, социальных и коммерческих объектах. На протяжении десятилетий ELCO уверенно сохраняет позиции одного из ведущих производителей оборудования для центрального и автономного отопления и горячего водоснабжения.

В России оборудование Elco, ранее известное как Rendamax, продается уже 10 лет. На данный момент на различных строительных объектах установлено уже более 1000 котлов. В 2014 году было уставлено 144 конденсационных котла для оснащения крышных котельных в Горной Олимпийской деревне для Олимпиады в Сочи. Кроме того, с 2015 года оборудование Rendamax стабильно работает в 14 крышных котельных в ЖК «Город набережных» в подмосковных Химках, в самом северном небоскребе «Исеть» (Екатеринбург) и гостиничном комплексе Hilton Garden Inn (Уфа).

«Запуская ELCO на российском рынке, мы не только пополняем модельный ряд котлов, но и вводим в наши взаимоотношения с клиентами новый подход, стремимся воплотить философию бренда. ELCO – это не просто производственная единица, продающая котлы. ELCO – это прежде всего поставщик индивидуальных технологических решений, который осуществляет комплексный подход к каждому заказчику – от проекта до сервисного обслуживания. Коротко говоря, ELCO не только предлагает решение для строительного проекта, но и помогает его воплотить», - отметил Филипп Коэн, генеральный директор «Аристон Термо Русь».