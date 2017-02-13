Решение Honeywell стало первой официально зарегистрированной хост-системой по протоколу HART

Это обеспечит высокий уровень соответствия приборов промышленной автоматизации в мультивендорной среде, а также надёжную взаимную совместимость и интеграцию между хостами и устройствами различных производителей.

МОСКВА, 13 февраля 2017 г. - Решение Field Device Manager (FDM) корпорации Honeywell стало первой официально зарегистрированной хост-системой, работающей по популярному индустриальному протоколу HART[1] компании FieldComm Group. FDM, соответствующий HART, обеспечивает эффективную интеграцию продукции различных вендоров в единую систему управления, позволяющую удалённо настраивать и эксплуатировать на промышленных предприятиях <умные> полевые приборы. Это, в свою очередь, упрощает их обслуживание, экономит время и средства, а также позволяет избегать множества ошибок.

FieldComm Group является одной из немногих организаций в сфере промышленной автоматизации, которая имеет программу регистрации решений, предусматривающую обязательное тестирование важнейших элементов её технологий. Сюда входят системы Field Device Integration и Foundation Fieldbus, хост-системы по протоколу HART, полевые приборы и компоненты физического уровня, такие как источники питания, кабели и ответвители.

Директор подразделения FieldComm Group по технологиям HART Уолли Пратт (Wally Pratt) назвал первую в истории регистрацию хост-системы <важной вехой> в продолжающемся прогрессе HART-технологий: <Взаимная совместимость продолжает быть одним из главных направлений в промышленной автоматизации и постоянно является частью нашей деятельности>, - заявил Пратт. <Наличие систем и оборудования, работающих по протоколу связи HART, обеспечит дальнейший рост количества решений по автоматизации, основывающихся на данной технологии>.

Пратт также особо подчеркнул значение продукта корпорации Honeywell: <Регистрация хост-системы - важный шаг вперёд в развитии HART-технологий в перерабатывающих отраслях промышленности. Мы ожидаем, что Honeywell FDM подтолкнёт других крупных поставщиков оборудования промышленной автоматизации к тестированию и регистрации своих хост-систем>.

Менеджер по маркетингу подразделения <Промышленная автоматизация> (Honeywell Process Solutions) Майк Кушинг (Mike Cushing) отметил: <В Honeywell рады успешному завершению первой в отрасли регистрации хост-системы на основе технологии HART. Мы намерены поддерживать FieldComm Group и продвигать её технологии, демонстрируя соответствие нашей продукции самым последним спецификациям HART. Теперь конечный пользователь сможет приобрести любую зарегистрированную HART-продукцию у любого продавца, точно зная при этом, что она будет полностью совместима с уже принятыми HART-системами, независимо от поставщика>.

Одним из успешных примеров функционирования Field Device Manager на промышленном объекте является предприятие по нефтепереработке Scotford Upgrader (провинция Альберта, Канада) компании Shell, которое в 2011 году выиграло награду HART Plant of the Year. Первоначально Shell поставила перед заводом цель по переработке в 100 000 баррелей нефти в день, для чего его персоналу требовалось быстрое и эффективное оборудование для минимизации ошибок. Для этих целей были выбраны приборы, действующие по принципу <установи и работай> (plug-and-play), на основе технологии HART, к преимуществам которых относятся простая предварительная настройка и тестирование. В итоге, несмотря на наличие оборудования от 26 различных вендоров, персоналу завода не приходится тратить много сил на тестирование и достижение его взаимосовместимости, и все виды измерительных приборов от всех поставщиков на заводе отвечают единым стандартам протокола HART.

FDM от Honeywell представляет собой централизованную систему управления для удалённой настройки и эксплуатации на промышленных предприятиях <умных> полевых приборов, работающих на базе протоколов HART, PROFIBUS и Foundation Fieldbus. Он разработан для упрощения обслуживания оборудования, экономии времени, устранения ошибок и достижения гибкости и масштабируемости системы, что обеспечивает возможность комплексной настройки оборудования на <умных> заводах.

Регистрация хост-систем является выгодной как для поставщиков решений по автоматизации, так и для конечных пользователей, ведь она обеспечивает высокий уровень соответствия в мультивендорной среде, а также надёжную взаимную совместимость и интеграцию между хостами и устройствами различных производителей. Данная процедура также создаёт дополнительную уверенность в том, что хосты должным образом задействуют особенности протокола HART и смогут функционировать без открытой архитектуры управления. Будучи её важнейшим элементом на системном уровне, в прошлом хосты служили особенным поводом для беспокойства в этом вопросе.

В случае, если поставщики приборов промышленной автоматизации успешно проходят тестирование и их HART-решения соответствуют стандартизированным тест-кейсам по всем хостам, они получают официальную отметку <HART Registered>. Хосты могут включать в себя инструменты настройки, записывающие устройства, панели визуализации сигналов тревоги, человеко-машинный интерфейс или системы с набором нескольких различных функций.

Для получения дополнительной информации о регистрации хост-системы посетите раздел Product Testing & Registration Page<https://www.fieldcommgroup.org/services/product-testing-registration> веб-сайта компании FieldComm Group.

[1] Highway Addressable Remote Transducer - дистанционно управляемый измерительный преобразователь, адресуемый через магистраль

Подразделение <Промышленная автоматизация> корпорации Honeywell (www.honeywellprocess.com<http://www.honeywellprocess.com/>) занимает ведущие позиции в сфере автоматизации управления, производства контрольно-измерительных приборов и оказания услуг для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, энергетической, химической и нефтехимической, биотопливной, медико-биологической, металлургической и горнодобывающей отраслей промышленности. Это подразделение входит в состав стратегической группы Honeywell по производственным материалам и технологиям, которая также включает в себя компанию UOP (www.uop.com<http://www.uop.com/>) - ведущего международного поставщика и лицензиара технологий переработки, катализаторов, адсорбентов, оборудования и консультационных услуг для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей.

Корпорация Honeywell (www.honeywell.com<http://www.honeywell.com/>) - мировой лидер в области технологий и промышленного производства, и входит в список 100 ведущих компаний, составляемый журналом Fortune. Она известна во всем мире своими разработками в области аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, турбокомпрессоров и материалов высокой эффективности. Для получения дополнительных сведений и информации о корпорации Honeywell посетите веб-сайт

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