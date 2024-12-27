Инвестиционная программа Газпрома на 2025 год снизилась по сравнению с прошлым годом до полутора триллиона рублей

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2024 году, прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2026–2027 годы. Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО «Газпром» на 2025 год. Показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным Правлением ПАО «Газпром» в ноябре текущего года. Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2025 год составит 1 523,7 млрд руб. Утвержденный финансовый план является сбалансированным, обеспечивает достижение стратегических целей ПАО «Газпром» и покрытие всех обязательств без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО «Газпром» в финансировании.

Справка Инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2025 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие центров газодобычи на Востоке России и полуострове Ямал, газификация российских регионов, расширение мощностей магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проект «Система магистральных газопроводов „Восточная система газоснабжения" и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа. ПАО "Газпром