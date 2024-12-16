Литейный цех АЗ ТРИТМЭНТ позволит создать полный цикл производства, исключить зависимость от поставщиков литья, сократить себестоимость и расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

В настоящее время в новом цехе литья уже идут пусконаладочные работы. Запуск производства намечен на лето 2025 года. Инвестиции в создание литейного цеха не раскрываются. По оценкам экспертов, объем вложений может превысить 200 млн рублей.

Строительство собственного литейного цеха началось в 2016 году, но во время пандемии было приостановлено. Проект возобновили во второй половине 2021 года.

Собственное литьё, по оценке экспертов, может быть дешевле покупного примерно на 20%. Создание собственного цеха литья также позволит «Тритмэнту» в перспективе брать заказы со стороны, считают эксперты.

Компания «Тритмэнт» была создана в 1992 году в Выборге как поставщик судовой арматуры и оборудования для судостроения и судоремонта. В 2005 году компания создала собственное производство арматуры в Шлиссельбурге, сейчас производственные площади занимают более 7,5 тыс. м2.

По данным ГК «Тритмэнт»