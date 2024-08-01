Научно-образовательный центр «Сплав-Университет» будет базироваться на территории бывшего инженерного центра в четвёртом корпусе университета.

«Сплав» и НовГУ выходят на новый уровень сотрудничества. Ранее мы брали студентов на
практику, корректировали учебные программы и направляли специалистов в экзаменационные
комиссии. Сейчас произошла перезагрузка: мы учредили академический совет между НовГУ
и «Сплавом». Мы выделим 10 000 000 рублей на оборудование и мебель учебного центра «Сплав-
Университет». Открытие запланировано на 1 сентября. «Сплав-Университет» будет
готовить кадры для машиностроительной отрасли Новгородской области», — поделился
директор по персоналу компании «Сплав» Артём Алексеев.
Центр будет представлять из себя систему интегрированной подготовки инженерных кадров,
сочетающая теоретическое обучение с производственной работой студентов на предприятии в
соответствии с профилем и направлением подготовки.
«Мы организовали совместную подготовку будущих специалистов по машиностроению –
укрупнённую группу из студентов НовГУ и политехнического колледжа. Мы хотим
использовать модель обучения «Завод-Университет», когда практики достаточно
продолжительные, а студенты непосредственно участвуют в производственном процессе и
работают в конструкторских подразделениях. Работают на оборудовании предприятия,
изучают дисциплину коллективной технологической оснастки», — дополнил проректор по
научной работе НовГУ Андрей Ефременков.
По сообщению МК «Сплав»