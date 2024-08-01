Научно-образовательный центр «Сплав-Университет» будет базироваться на территории бывшего инженерного центра в четвёртом корпусе университета.

«Сплав» и НовГУ выходят на новый уровень сотрудничества. Ранее мы брали студентов на

практику, корректировали учебные программы и направляли специалистов в экзаменационные

комиссии. Сейчас произошла перезагрузка: мы учредили академический совет между НовГУ

и «Сплавом». Мы выделим 10 000 000 рублей на оборудование и мебель учебного центра «Сплав-

Университет». Открытие запланировано на 1 сентября. «Сплав-Университет» будет

готовить кадры для машиностроительной отрасли Новгородской области», — поделился

директор по персоналу компании «Сплав» Артём Алексеев.

Центр будет представлять из себя систему интегрированной подготовки инженерных кадров,

сочетающая теоретическое обучение с производственной работой студентов на предприятии в

соответствии с профилем и направлением подготовки.

«Мы организовали совместную подготовку будущих специалистов по машиностроению –

укрупнённую группу из студентов НовГУ и политехнического колледжа. Мы хотим

использовать модель обучения «Завод-Университет», когда практики достаточно

продолжительные, а студенты непосредственно участвуют в производственном процессе и

работают в конструкторских подразделениях. Работают на оборудовании предприятия,

изучают дисциплину коллективной технологической оснастки», — дополнил проректор по

научной работе НовГУ Андрей Ефременков.

По сообщению МК «Сплав»