На площадке «Кингисеппского машиностроительного завода» начал работу новый завод, специализирующийся на производстве запорной арматуры для нефтегазовых платформ и СПГ.

По словам гендиректора нового предприятия, Виктора Бондаренко, инвестиции в производство составили около 2 млрд руб. Новый завод получил название «КМЗ Спецарматура». Он занял 2 тысячи кв м на площадке КМЗ, но в дальнейшем его площадь может быть увеличена до 20 тысяч кв м. Производимое заводом оборудование будет способно работать при экстремально низких (от -196 °C) и высоких (до +1100 °C) температурах. Низкие — производстве СПГ и добыче углеводородов в условиях вечной мерзлоты, высокие — при изготовлении топлива на нефтеперерабатывающих заводах.

В числе подобного оборудования, выпускаемого заводом, будут шаровые краны для нефтеперерабатывающих заводов, нефте- и газодобывающих платформ, функционирующих в условиях Крайнего Севера, а также для установок сжижения природного газа.

Сегодня в России очень востребовано подобное оборудование отечественного производства. Объем спроса составляет ежегодно около 200 млрд рублей, и пока что в основном он закрывался импортом. «КМЗ Спецарматура» практически полностью локализовал производство. Исключением стали мягкие уплотнители, их закупают у других поставщиков. Завод уже заключил свой первый контракт, с одним из дочерних подразделений «Роснефти». В течение следующих 3 лет предприятие планирует выйти на объем производства около 6 тысяч единиц готовой продукции каждый год и выручку порядка 2 млрд рублей.

