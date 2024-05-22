Участники XIII ежегодной конференции «Строительство в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2024) обсудят проблемы материально-технического обеспечения строительных проектов и логистики в условиях санкционного давления.

Будет рассмотрена проблема дефицита отечественных строительных подрядчиков и специалистов в данной сфере. На конференциях созданы все возможности для обмена опытом при осуществлении проектов в нефтегазовой отрасли. Задача мероприятия – предоставить возможность подрядчикам и заказчикам пообщаться в неформальной обстановке, обсудить проблемы, поделиться опытом, приобрести деловые контакты.
В программе конференции «Нефтегазстрой-2024»:
•Текущие и перспективные проекты нефтегазового строительства
Проблема дефицита отечественных строительных подрядчиков
•Как предоставить полноценный сервис по моделям ЕРС/EPCm
•Замена и ремонт западного строительного оборудования
•Комплексные решения по управлению проектами капитального строительства
•Цифровизация капитального строительства
•Ценообразование при строительстве по схеме ЕРС
•Строительство объектов нефтегазопереработки и нефтегазохимии
•Обустройство нефтегазовых месторождений
•Дискуссия руководителей служб капитального строительства
•Банковское сопровождение контрактов
•Встреча ПАО «Роснефть» со строительными подрядчиками
На конференции состоится подведение итогов Рейтинга строительных компаний и торжественная церемония награждения лучших строительных подрядчиков в номинациях: строительство линейных объектов; строительство площадочных объектов; обустройство сухопутных месторождений нефти и газа; строительство объектов нефтегазопереработки; строительство объектов нефтепродуктообеспечения; обустройство подводных морских месторождений нефти и газа, морские трубопроводы и гидротехнические сооружения (обустройство причалов, портовых зон, возведение искусственных островов); СМР по инженерной подготовке и строительству дорог на месторождениях нефти и газА.