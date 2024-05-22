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Участники XIII ежегодной конференции «Строительство в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2024) обсудят проблемы материально-технического обеспечения строительных проектов и логистики в условиях санкционного давления.

22 мая, 2024 57
Будет рассмотрена проблема дефицита отечественных строительных подрядчиков и специалистов в данной сфере. На конференциях созданы все возможности для обмена опытом при осуществлении проектов в нефтегазовой отрасли. Задача мероприятия – предоставить возможность подрядчикам и заказчикам пообщаться в неформальной обстановке, обсудить проблемы, поделиться опытом, приобрести деловые контакты.
 В программе конференции «Нефтегазстрой-2024»:
Текущие и перспективные проекты нефтегазового строительства
Проблема дефицита отечественных строительных подрядчиков
Как предоставить полноценный сервис по моделям ЕРС/EPCm
Замена и ремонт западного строительного оборудования
Комплексные решения по управлению проектами капитального строительства
Цифровизация капитального строительства
Ценообразование при строительстве по схеме ЕРС
Строительство объектов нефтегазопереработки и нефтегазохимии
Обустройство нефтегазовых месторождений
Дискуссия руководителей служб капитального строительства
Банковское сопровождение контрактов
Встреча ПАО «Роснефть» со строительными подрядчиками
На конференции состоится подведение итогов Рейтинга строительных компаний и торжественная церемония награждения лучших строительных подрядчиков в номинациях: строительство линейных объектов; строительство площадочных объектов; обустройство сухопутных месторождений нефти и газа; строительство объектов нефтегазопереработки; строительство объектов нефтепродуктообеспечения; обустройство подводных морских месторождений нефти и газа, морские трубопроводы и гидротехнические сооружения (обустройство причалов, портовых зон, возведение искусственных островов); СМР по инженерной подготовке и строительству дорог на месторождениях нефти и газА.


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