Участники XIII ежегодной конференции «Строительство в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2024) обсудят проблемы материально-технического обеспечения строительных проектов и логистики в условиях санкционного давления.

Будет рассмотрена проблема дефицита отечественных строительных подрядчиков и специалистов в данной сфере. На конференциях созданы все возможности для обмена опытом при осуществлении проектов в нефтегазовой отрасли. Задача мероприятия – предоставить возможность подрядчикам и заказчикам пообщаться в неформальной обстановке, обсудить проблемы, поделиться опытом, приобрести деловые контакты.

В программе конференции «Нефтегазстрой-2024»:

• Текущие и перспективные проекты нефтегазового строительства

Проблема дефицита отечественных строительных подрядчиков

• Как предоставить полноценный сервис по моделям ЕРС/EPCm

• Замена и ремонт западного строительного оборудования

• Комплексные решения по управлению проектами капитального строительства

• Цифровизация капитального строительства

• Ценообразование при строительстве по схеме ЕРС

• Строительство объектов нефтегазопереработки и нефтегазохимии

• Обустройство нефтегазовых месторождений

• Дискуссия руководителей служб капитального строительства

• Банковское сопровождение контрактов

• Встреча ПАО «Роснефть» со строительными подрядчиками

На конференции состоится подведение итогов Рейтинга строительных компаний и торжественная церемония награждения лучших строительных подрядчиков в номинациях: строительство линейных объектов; строительство площадочных объектов; обустройство сухопутных месторождений нефти и газа; строительство объектов нефтегазопереработки; строительство объектов нефтепродуктообеспечения; обустройство подводных морских месторождений нефти и газа, морские трубопроводы и гидротехнические сооружения (обустройство причалов, портовых зон, возведение искусственных островов); СМР по инженерной подготовке и строительству дорог на месторождениях нефти и газА.



