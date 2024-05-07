Омская Центральная база производственного обслуживания подвела итоги производственной деятельности за I квартал 2024 года.

С января по март ЦБПО выпустила 4599 единиц продукции на общую сумму более 234,3 млн рублей. Вся продукция поставлена в филиалы АО «Транснефть — Западная Сибирь» и на объекты трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в 16 дочерних предприятий ПАО «Транснефть». Среди выпущенных изделий — резинокордные герметизаторы, замерные люки, устройства со сменными одноразовыми герметизирующими оболочками для перекрытия внутренней полости магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов «ФУГУ», полотенца мягкие для труб, компенсаторы давления клиновых задвижек, а также комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов. Конструкторский отдел Омской ЦБПО разработал документацию на опытный образец стенда для отработки навыков по центровке насосных агрегатов. В данный момент идет его изготовление для последующих испытаний. Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) входит в структуру АО «Транснефть — Западная Сибирь». Общая площадь производственных цехов ЦБПО составляет порядка 4 тыс. кв. м. Также в структуре филиала функционирует Аттестационный учебный центр, где проводится обучение и ведомственная аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства

АО «Транснефть — Западная Сибирь»



