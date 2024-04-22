Краткая информация о Реестре базовых поставщиков ТЭК

Реестр базовых поставщиков ТЭК создан для ознакомления заказчиков с ключевыми поставщиками в конкретных группах. Реестр формируется путем регулярных опросов крупнейших компаний ТЭК.

Опросы проводит Агентство «ТЭК–Рейтинг» при поддержке ТПП РФ.

Каждая крупная компания ТЭК имеет список своих поставщиков и подрядчиков. Некоторые компании ТЭК (например, Роснефть) рейтингуют своих поставщиков. Но ни одна компания ТЭК не имеет опыта работы со всеми поставщиками и подрядчиками. Важно получить мнение большинства заказчиков отрасли и сформировать на этой основе реестр поставщиков и подрядчиков. Такой реестр основан на мнении основных компаний, поэтому представляет интерес для отрасли.

Опрос компаний ТЭК и формирование на этой основе списков надежных поставщиков и подрядчиков — цель создания Агентства «ТЭК–Рейтинг».

Реестр базовых поставщиков ТЭК не имеет отношения к реестрам Минпромторга. В реестрах Минпромторга основной критерий – степень локализации производства, а в Реестре базовых поставщиков ТЭК основной критерий — мнение заказчиков.

Поставщик может использовать комплектующие из Китая, но полностью устраивать заказчика, быть его надежным партнером. И наоборот – уровень локализации производства может быть высокий, но там сложная ситуация. Проблемы с управлением, финансами, смена собственников, текучка кадров, предприятие срывает сроки поставок, не в состоянии обеспечить стабильное качество выпускаемых изделий, поэтому заказчик не хочет с ними работать.

Реестр базовых поставщиков ТЭК включает (правда с пометкой и отдельной группой) не только производителей, но и торговые дома, которые успешно работают на российском рынке, выполняют все требования заказчика, имеют хорошо выстроенную логистику и профессиональные кадры. Так, в Реестр базовых поставщиков ТЭК входит ООО «Газпромнефть–Снабжение». Компани имеет сотрудников во многих странах, собственную логистику, поэтому выступает надежным поставщиком труб, оборудования и запасных частей не только для ПАО «Газпром нефть», но и других компаний отрасли.

Реестр базовых поставщиков ТЭК является открытым и доступным всем участникам рынка.

Информация об участниках Реестра размещена на сайте TEK–ALL.RU