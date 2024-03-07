Рейтинг производителей трубной продукции

— НКТ (НКТВ)
Синарский ТЗ, АО
Первоуральский новотрубный завод, АО
Ижорский трубопрокатный завод, ООО
Газпромтрубинвест, ОАО
KSP Steel, ТОО
— Обсадные трубы (бесшовные)
Северский трубный завод, АО
Волжский трубный завод, АО
Таганрогский металлургический завод, АО
Первоуральский новотрубный завод, АО
Синарский ТЗ, АО
Челябинский трубопрокатный завод, ПАО
KSP Steel, ТОО
— Обсадные трубы (электросварные)
Выксунский металлургический завод, АО
Уральский турбинный завод, АО (Ротек, АО)
Газпромтрубинвест, ОАО
— Нефтегазопроводные трубы (бесшовные)
Таганрогский металлургический завод, АО
Первоуральский новотрубный завод, АО
Синарский ТЗ, АО
Волжский трубный завод, АО
Челябинский трубопрокатный завод, ПАО
KSP Steel, ТОО
— Трубы нефтегазопроводные (электросварные)
Выксунский металлургический завод, АО
Ижорский трубный завод, АО
Челябинский трубопрокатный завод, ПАО
Загорский трубный завод, АО
Уральский турбинный завод (УТЗ), АО (Ротек, АО)
Северский трубный завод, АО
Таганрогский металлургический завод, АО
ТЭМ-ПО НТЗ, АО
Газпромтрубинвест, ОАО
— Услуги по нанесению антикоррозионного покрытия для защиты труб НКТ
Мейджерпак Рус, АО
Хайлон-Рус ТД, ООО
ТМК НГС-Нижневартовск
— Муфты для НКТ и обсадных труб
Невьянский машиностроительный завод, АО
Орский машиностроительный завод, АО
Авеко завод, ООО
Серовский механический завод, АО
— Бурильные трубы
Хайлон-Рус ТД, ООО
Пермская компания нефтяного машиностроения, ООО
Мотовилиха – гражданское машиностроение, ООО
Таганрогский металлургический завод, АО
Синарский ТЗ, АО
— Услуги по нанесению антикоррозионного покрытия на трубы НГП
Выксунский металлургический завод, АО
Волжский трубный завод, АО
Челябинский трубопрокатный завод, ПАО
Загорский трубный завод, АО
Ижорский трубный завод, АО
ТЭМ-ПО НТЗ, АО
Ланкор, ООО
ТМК НГС-Нижневартовск
Юкорт, ООО
БМЗ ПАО Татнефть, ООО
Завод СТИ, ООО
Трубопласт, ООО
КЗИТ, ООО
Нефтесервис-НОРД, ООО
ИЗИ,ООО
Стройизоляция, ООО
ТМС-Трубопроводсервис, ООО
Полимерстрой, ООО
Нефтегазкомплект, ООО
Реестр базовых поставщиков ТЭК на 01 марта