Специалисты Управления аварийно-восстановительных работ запустили в эксплуатацию новую установку автоматической наплавки для быстрого ремонта ТПА.

Российское оборудование произведено в Пензе, оно предназначено для восстановления герметичности запорной арматуры трубопроводов. С помощью установки специалисты смогут более эффективно и быстро восстанавливать составные части запорной арматуры: клинья и шиберы. Новая установка позволяет производить наплавку в автоматическом режиме. Сварщик-оператор задает на пульте управления параметры и регулирует процесс. Автоматизация наплавки позволяет исключить возможные дефекты в сварочном шве, что повышает качество и точность восстановления деталей. Также функционал аппарата позволяет выполнять ремонт запорно-регулирующей арматуры в диапазоне диаметров 50–600 мм, восстанавливать плоскости ее прилегания внутри. После наплавки все отреставрированные детали поступают в токарный цех, где проходят последующую обработку и шлифовку. Далее, после испытания запорной арматуры на герметичность, ее возвращают на промыслы. Компания своевременно и регулярно проводит техническое обновление с целью повышения эффективности различных производственных процессов. Ввод в эксплуатацию новой установки значительно сэкономит время для обеспечения надежного и качественного ремонта оборудования.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»