Воскресенское предприятие НПО АСТА расширяет производство регуляторов.

Вцехе механической обработки будут изготавливать регулирующие ипредохранительные клапаны, атакже крупную запорную арматуру. «Напроизводстве введён вработу фрезерный станок, весом 29 тонн, свозможностью обработки крупногабаритных деталей»,— подчеркнул заместитель генерального директора попроизводству Александр Яркин. Новейшие современные станки требуют квалифицированных специалистов. Компания сотрудничает сВоскресенским колледжем, проводит стажировки для студентов иобучает будущих сотрудников. «Вот это самое главное, чтобы молодежь оставалась вокруге иникуда неуезжала»,— отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Впрошлом году предприятие отгрузило продукции на760 миллионов рублей, авследующем— запланировано 2 миллиарда. Насегодняшний день напредприятии трудится 250 сотрудников. Активное наращивание производственных мощностей позволяет каждый месяц выпускает понесколько новых продуктов.
Данные «НПО АСТА»