Оборудование для ЛЗТА «Маршал» было закуплено за счёт заёмного финансирования Фонда развития промышленности

«Закуплено пять комплектов сварочного оборудования и четыре ленточнопильных станков. Это первая поставка оборудования, дальше планируется поставка отдельных комплектов и станков», — сообщила директор ФРП ЛНР Виолетта Воробьева. До конца третьего квартала этого года новое оборудование будет полностью поставлено и произведены пусконаладочные работы.«Всего за 2023 год фонд оказал поддержку 14 предприятиям Республики, одну в виде гранта и 13 льготных займов. Кроме того, сейчас уже в работе фонда находятся более 20 заявок. Как только мы получим средства из федерального и регионального бюджетов на предоставление займа, мы начнем отрабатывать проекты, находящиеся в работе, и предоставлять льготные займы для наших предприятий», — добавила Виолетта Воробьёва.

Льготный заём предполагает отсрочку возврата платежа от трех до семи лет, в зависимости от программы развития. В настоящее время в фонде действует четыре программы по предоставлению льготных займов, одна из них совместная с федеральным Фондом развития промышленности. По словам гендиректора Сергея Обратенко, в течение нескольких месяцев будет произведена поставка токарно-фрезерных обрабатывающих центров, покрасочного, сварочного и дробеструйного оборудования. «Порядка 20-25 единиц оборудования должно еще приехать. Всего запланировано обновить 10-15% технического оборудования в течение полугода. Мы планируем и в дальнейшем взаимодействовать с фондом. Сейчас самое важное — не торопиться, а щепетильно и тщательно осваивать то оборудование, которое в первую очередь нам необходимо», — дополнил он.

Увеличение выпускаемой продукции позволит расширить количество потребителей и географию поставок. В планах у предприятия — комплексная задача по наполнению рынка и освоению новых видов продукции.

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