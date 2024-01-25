ПИСЬМО No3 О КОНТРАКТЕ НА РАЗРАБОТКУ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Между ООО «Торговый Дом АДЛ» и Институтом исследований и разработок

доктора Грегора Гайды 07.09.2020 года был подписан договор на разработку и

проектирование 16 типоразмеров трехэксцентриковых дисковых затворов Ду50 – Ду800

на давление от Ру10 до Ру40 в различном исполнении корпуса: межфланцевом,

фланцевом, под приварку. Контракт также включал поддержку со стороны iBRP Dr.Gaida

по постановке производства в части механической обработки, сборки и испытаний

прототипов.

Проектирование первых трех типоразмеров Ду300, Ду400, Ду500 было

завершено в марте 2021 года и оплачено Заказчиком. После того, как прототип первого

размера был изготовлен в АДЛ, доктор Гайда посетил АДЛ в Москве в декабре 2021 года,

чтобы помочь процессу сборки и испытаний затвора.

Тем временем, были выполнены проектные работы для следующих трех

размеров DN200, DN250 и DN600, которые были отправлены в АДЛ в январе 2022 года

вместе со счетом. Через два месяца Заказчик отказался платить, попросив отсрочку

платежа в связи с задержкой обработки прототипов на станках АДЛ, не называя при этом

конкретной даты.

Счет не оплачен до сих пор. ООО «Торговый Дом АДЛ» было предупреждено о

том, что будут поданы судебные иски. Все письма АДЛ игнорирует.

Доктор Грегор Гайда, 14 января 2024 г.