ПИСЬМО No3 О КОНТРАКТЕ НА РАЗРАБОТКУ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Между ООО «Торговый Дом АДЛ» и Институтом исследований и разработок
доктора Грегора Гайды 07.09.2020 года был подписан договор на разработку и
проектирование 16 типоразмеров трехэксцентриковых дисковых затворов Ду50 – Ду800
на давление от Ру10 до Ру40 в различном исполнении корпуса: межфланцевом,
фланцевом, под приварку. Контракт также включал поддержку со стороны iBRP Dr.Gaida
по постановке производства в части механической обработки, сборки и испытаний
прототипов.
Проектирование первых трех типоразмеров Ду300, Ду400, Ду500 было
завершено в марте 2021 года и оплачено Заказчиком. После того, как прототип первого
размера был изготовлен в АДЛ, доктор Гайда посетил АДЛ в Москве в декабре 2021 года,
чтобы помочь процессу сборки и испытаний затвора.
Тем временем, были выполнены проектные работы для следующих трех
размеров DN200, DN250 и DN600, которые были отправлены в АДЛ в январе 2022 года
вместе со счетом. Через два месяца Заказчик отказался платить, попросив отсрочку
платежа в связи с задержкой обработки прототипов на станках АДЛ, не называя при этом
конкретной даты.
Счет не оплачен до сих пор. ООО «Торговый Дом АДЛ» было предупреждено о
том, что будут поданы судебные иски. Все письма АДЛ игнорирует.
Доктор Грегор Гайда, 14 января 2024 г.