ПИСЬМО No2 В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА ТПА

Уважаемый ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ !
Посылаю ВАМ дополненную версию повести "ПОЕДИНОК". Ваша публикация в
журнале отрывка из неё вызвала его включение в ГУГЛ, до того бывший неприступным
для меня, и он принёс мне сотни изготовителей АП двигателей ДАР, скрывавшихся под
марками заводов-изготовителей..Я был поражен, какое распространение по стране
совершила моя конструкция пневмодвигателя сама своей неотразимой силой. Не нахожу
слов выразить ВАМ свою благодарность и затаив дыхание жду, что принесёт следующий
выпуск двухмесячного журнала, который хотел бы получить как и нынешний в
электронной форме.
Благодарю за присланный выпуск Тра129 2023 года. Он просвещает меня духом текущего
времени. Завершило мою конструкторскую связь с промышленностью спасение
механизмов грузоподъёмных 1000-тонных. плавучих кранов (стр.1837) . Это был апогей
моих действий. А иллюстрировать его можно самой крупной в мире планетарной
передачей моей конструкции для фирмы РАУМА РЕПОЛА (стр.2225). ВЫ привели в
журнале самую суть начала моей борьбы за спасение УЗТМ, исключив действующие
лица. Объём Повести громоздок. Одно только аннотированное оглавление занимает 26
страниц, целого часа чтения.
Я восхищаюсь ВАШЕЙ работоспособностью и организационным талантом.
А моей последней работой является наращиваемая ПОВЕСТЬ, которая потрясёт
философов РАН, когда будет опубликована, да и весь мир. Непереносимо громко
сказано ! Надежды юноши питают, и старики, юные душой.
С горячими пожеланиями всего наилучшего,
Михаил Кауфман. Канада, январь 2024 г.