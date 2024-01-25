ПИСЬМО No2 В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА ТПА

Уважаемый ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ !

Посылаю ВАМ дополненную версию повести "ПОЕДИНОК". Ваша публикация в

журнале отрывка из неё вызвала его включение в ГУГЛ, до того бывший неприступным

для меня, и он принёс мне сотни изготовителей АП двигателей ДАР, скрывавшихся под

марками заводов-изготовителей..Я был поражен, какое распространение по стране

совершила моя конструкция пневмодвигателя сама своей неотразимой силой. Не нахожу

слов выразить ВАМ свою благодарность и затаив дыхание жду, что принесёт следующий

выпуск двухмесячного журнала, который хотел бы получить как и нынешний в

электронной форме.

Благодарю за присланный выпуск Тра129 2023 года. Он просвещает меня духом текущего

времени. Завершило мою конструкторскую связь с промышленностью спасение

механизмов грузоподъёмных 1000-тонных. плавучих кранов (стр.1837) . Это был апогей

моих действий. А иллюстрировать его можно самой крупной в мире планетарной

передачей моей конструкции для фирмы РАУМА РЕПОЛА (стр.2225). ВЫ привели в

журнале самую суть начала моей борьбы за спасение УЗТМ, исключив действующие

лица. Объём Повести громоздок. Одно только аннотированное оглавление занимает 26

страниц, целого часа чтения.

Я восхищаюсь ВАШЕЙ работоспособностью и организационным талантом.

А моей последней работой является наращиваемая ПОВЕСТЬ, которая потрясёт

философов РАН, когда будет опубликована, да и весь мир. Непереносимо громко

сказано ! Надежды юноши питают, и старики, юные душой.

С горячими пожеланиями всего наилучшего,