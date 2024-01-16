Введен новый СТО 00220227-050-2023

СТО может использоваться взамен отмененного «регуляторной гильотиной» РД 421-
03-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического
состояния и определения остаточного срока службы сосудов и аппаратов» и
разработан для обеспечения требований федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности, стандартов, строительных норм и правил,
нормативных документов, содержащих специфические требования к безопасной
эксплуатации технических устройств, а также иных нормативных правовых актов в
области промышленной безопасности, включая руководства по безопасности, в части
регламентируемых подходов к оценке фактического состояния технических
устройств, эксплуатируемых в составе опасного производственного объекта.
СТО дополнительно включает определение остаточного ресурса по таким критериям
предельного состояния, как локальное утонение (локальная коррозия/эрозия),
точечная коррозия, расслоение. Уточнены и дополнены методы и объемы контроля
элементов сосудов высокого давления, способы оценки технического состояния по
циклической прочности, хрупкому разрушению, ползучести. Приведены расчетные
примеры по каждому способу оценки.
По условиям приобретения обращаться по электронной почте himmash@irk.ru