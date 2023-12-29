СУДЫ И ПРАВО. Государство вернуло себе ГК «Машиностроение СВ» из Санкт- Петербурга, бывшую «дочку» АО «Северная верфь» и еще 4 фирмы.

В октябре этого года Генпрокуратура обратилась в арбитраж с иском к 82 ответчикам, из
которых два — юридические лица (АО «Машиностроение Северной верфи» и ООО «НПО
«Топаз»). Надзорное ведомство просило признать ничтожным генеральный договор 1994 года,
заключённый между Северной верфью и «Машиностроением СВ» об образовании холдинговой
группы. Кроме того, Генпрокуратура просила восстановить положение дел, существовавшее до
заключения этого договора. В тот период, напомним, как раз происходило выделение компаний-
ответчиков из завода имени А.А. Жданова, предшественника Северной верфи.
Кроме «Машиностроения СВ» Генпрокуратура предъявила аналогичные иски по ещё четырём
бывшим «дочкам» Северной верфи, требуя их возврата государству, — АО «Инструмент-СВ»,
АО «Нива-СВ», АО «Эфес Северной верфи», АО «Норд-Вест СВ».
По мнению замгенпрокурора, до завершения приватизации руководство АО «Северная верфь»,
действуя недобросовестно из корыстных побуждений, приняло решение «раздробить» завод и
вывести всё его имущество на подконтрольные им коммерческие организации, а само общество
— ликвидировать, указано в материалах дела. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области признал позицию надзорного ведомства обоснованной и удовлетворил
иск.
Газета «Деловой Петербург»