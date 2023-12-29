СУДЫ И ПРАВО. Государство вернуло себе ГК «Машиностроение СВ» из Санкт- Петербурга, бывшую «дочку» АО «Северная верфь» и еще 4 фирмы.

В октябре этого года Генпрокуратура обратилась в арбитраж с иском к 82 ответчикам, из

которых два — юридические лица (АО «Машиностроение Северной верфи» и ООО «НПО

«Топаз»). Надзорное ведомство просило признать ничтожным генеральный договор 1994 года,

заключённый между Северной верфью и «Машиностроением СВ» об образовании холдинговой

группы. Кроме того, Генпрокуратура просила восстановить положение дел, существовавшее до

заключения этого договора. В тот период, напомним, как раз происходило выделение компаний-

ответчиков из завода имени А.А. Жданова, предшественника Северной верфи.

Кроме «Машиностроения СВ» Генпрокуратура предъявила аналогичные иски по ещё четырём

бывшим «дочкам» Северной верфи, требуя их возврата государству, — АО «Инструмент-СВ»,

АО «Нива-СВ», АО «Эфес Северной верфи», АО «Норд-Вест СВ».

По мнению замгенпрокурора, до завершения приватизации руководство АО «Северная верфь»,

действуя недобросовестно из корыстных побуждений, приняло решение «раздробить» завод и

вывести всё его имущество на подконтрольные им коммерческие организации, а само общество

— ликвидировать, указано в материалах дела. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и

Ленинградской области признал позицию надзорного ведомства обоснованной и удовлетворил

иск.

Газета «Деловой Петербург»