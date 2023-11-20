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Уникальное предложение от LD Pride — угловой кран российского производства!

20 ноября, 2023 11
Завод LD Pride радует партнёров и клиентов компании расширением ассортимента — в плане 
производства ноября мы запустили в производство краны угловые газовые с двумя вариантами 
управления — бабочка и рычаг. Решение о выпуске новой товарной линейки принято LD на 
основании отзывов строителей и монтажников в профессиональных чатах. При анализе рынка 
мы отметили, что зачастую, в монтаже настенных газовых котлов и счётчиков профильные 
специалисты используют угловые газовые краны. А значит, новинка LD Pride будет 
востребована. Стоит отметить, что LD Pride — настоящий российский завод освоивший выпуск 
угловой конструкции запорных кранов для воды и газа.


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