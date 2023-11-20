Уникальное предложение от LD Pride — угловой кран российского производства!

Завод LD Pride радует партнёров и клиентов компании расширением ассортимента — в плане

производства ноября мы запустили в производство краны угловые газовые с двумя вариантами

управления — бабочка и рычаг. Решение о выпуске новой товарной линейки принято LD на

основании отзывов строителей и монтажников в профессиональных чатах. При анализе рынка

мы отметили, что зачастую, в монтаже настенных газовых котлов и счётчиков профильные

специалисты используют угловые газовые краны. А значит, новинка LD Pride будет

востребована. Стоит отметить, что LD Pride — настоящий российский завод освоивший выпуск

угловой конструкции запорных кранов для воды и газа.



