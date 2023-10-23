Новый инвестиционный проект цеха отливок корпусов ТПА в В.Новгороде оценивается в 150 млн рублей. Предполагается создание 30-40 рабочих мест.

Министр инвестиционной политики области Денис Носачев и исполняющий обязанности

директора Агентства развития региона Виктор Быков посетили производство группы компаний

«Пауэрз». Предприятия группы проектируют и выпускают оборудование для энергетической,

металлургической и нефтегазовой промышленности.По словам генерального директора

предприятия Максима Муратшина, сегодня «Пауэрз» завершает реализацию инвестиционного

проекта по созданию производства трёхэксцентриковых клапанов больших диаметров. Он

находится на сопровождении Агентства развития. Строительство производственного цеха

планируется завершить к весне 2024 года. «Также мы начинаем строительство цеха площадью

2300 квадратных метров по литью корпусов из качественной стали для арматуры, – рассказал

Максим Муратшин. – Это расширение действующего производства в первую очередь для

собственных нужд и для всего арматурного «куста» Новгородской области, так как

большинство закупают готовую арматуру в Китае. У нас будет полный цикл производства

арматуры. С января начнём монтировать оборудование».

По сообщению пресс-службы правительства Новгородской области