Договор аренды по льготной ставке подписали глава г. о. Долгопрудный Владислав Юдин и директор ООО «Инженерные системы и оборудование» Алексей Астафуров.

Продукция долгопрудненского производителя используется прежде всего дляспециалистов сферыЖКХ. Она способна заменить товары ушедших сроссийского рынка известных финских июжнокорейских компаний. Более того, отечественный производитель предлагает более низкую стоимость, посравнению сзарубежными поставщиками.
Компания занимается производством пластмассовых плит, полос итруб. Впланах— наладить производство шаровых кранов, которые применяются дляперекрытия потоков жидких сред натрубопроводах различных давлений иноминальных проходов.
«Старт производства намечен наконец 2025 года, выход наполную мощность запланирован на2026год. Уже напервом этапе планируется создание порядка 30 новых рабочих мест. Яискренне желаю предприятию выполнения всех поставленных задач, увеличения веса, влияния изначимости для экономики округа, региона истраны»,- отметил Владислав Юдин.
Данные администрации городского округа Долгопрудный