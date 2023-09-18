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2023 - год возрождения завода «РАСКО Газэлектроника»: прежние достижения как фундамент для новых успехов

18 сентября, 2023 15
15 сентября2023г. ведущий завод по производству измерительной техники «РАСКО 
Газэлектроника» отмечает первую годовщину успешного возобновления производственной 
деятельности после полугодовой остановки прежним собственником. Это был очень важный и 
сложный период в27-летнейистории предприятия, с, казалось бы, недостижимыми целями и 
нерешаемыми задачами. Но мы приняли этот вызов и использовали открывшиеся для этого 
возможности. Объединенная работа коллективов «РАСКО Газэлектроника» и «НПФ 
«РАСКО» создала мощный симбиоз единой группы компаний, обеспечила дополнительный, 
синергетический эффект, дала мощный импульс развития каждому нашему предприятию.
За прошедший год:
- восстановлен дружный коллектив единомышленников завода, которому по плечу решение самых сложных задач, в большинстве своем из прежних сотрудников «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»;
- погашена кредиторская и дебиторская задолженность, оставленная прежними собственниками;
- восстановлена работа с дилерами и партнерами, постоянно проводятся выездные семинары, совещания и вебинары;
- восстановлено проведение гарантийного и послегарантийного обслуживания выпускаемой продукции;
- обновлены или получены новые метрологические сертификаты, сертификаты на соответствие ТР ТС 012 на выпускаемую продукцию, утверждения типа СИ в РФ и ряде стран СНГ: респ. Армении, Беларусь и Казахстан;
- успешное освоено производство новых ротационных счетчиков газа РГ-Р и турбинных счетчиков газа РГ-Т;
- счетчики РГ-Р и РГ-Т включены в состав комплектов СГ-ЭК, начато их серийное производство;
- полностью локализована электронная плата для корректора ЕК270;
- возобновлено производство диафрагменных счетчиков ВК, шкафных пунктов учета, комплектов прямых участков, поверочно-испытательного оборудования, в том числе поверочных установок УПСГ;
- не прекращается активная работа над обновлением производственной линейки и локализацией производства;
- ведутся работы по разработке ультразвуковых промышленного и бытового смарт-счетчика.
Сайт РАСКО,. 15 сентября

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