ТЕНДЕР МСП НА ШК ДЛЯ МОСВОДОСТОК. Начальная цена контракта составляет 6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Поставка товара должна осуществляться партиями по заявкам заказчика в период с 23 октября 2023 года по 2 декабря 2024 года в течение двух календарных дней с момента направления заявки. Также поставщик по согласованию с ГУП «Мосводосток» вправе досрочно осуществить поставку товаров. Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.Первая часть заявок будут рассмотрены 14 сентября, вторая — 18 сентября. Поставщик будет выбран 19 сентября. ГУП «Мосводосток» является системообразующим предприятием Комплекса городского хозяйства Москвы. Основные направления деятельности предприятия — это сбор, очистка и транспортировка сточных вод.

Данные ГУП «Мосводосток»

