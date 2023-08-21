ИМПОРТ ТПА СНИЗИЛСЯ ДО 40%. Около ста предпринимателей со всей России собрала V Всероссийская конференция. 17 августа она впервые прошла в Туле.

Темой встречи стали механизмы импортозамещения в сфере высокотехнологичной

трубопроводной арматуры. Такое оборудование используется в химической, нефтяной, атомной

промышленностия, а также в коммунальном хозяйстве. Предприниматели приехали из

Ярославля, Кургана, Саратова, Тобольска, Таганрога и из Беларуси. Как было озвучено на

встрече, ещё в прошлом году соотношение зарубежного оборудования и отечественного на

российском рынке составляло 60% на 40%. Теперь же тенденция поменялась ровно наоборот. А

стремятся производители - изготавливать для рынка 85% трубопроводной арматуры.

Источник: https://1tulatv.ru