ИМПОРТ ТПА СНИЗИЛСЯ ДО 40%. Около ста предпринимателей со всей России собрала V Всероссийская конференция. 17 августа она впервые прошла в Туле.

Темой встречи стали механизмы импортозамещения в сфере высокотехнологичной
трубопроводной арматуры. Такое оборудование используется в химической, нефтяной, атомной
промышленностия, а также в коммунальном хозяйстве. Предприниматели приехали из
Ярославля, Кургана, Саратова, Тобольска, Таганрога и из Беларуси. Как было озвучено на
встрече, ещё в прошлом году соотношение зарубежного оборудования и отечественного на
российском рынке составляло 60% на 40%. Теперь же тенденция поменялась ровно наоборот. А
стремятся производители - изготавливать для рынка 85% трубопроводной арматуры.
Источник: https://1tulatv.ru