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ИМПОРТ ТПА СНИЗИЛСЯ ДО 40%. Около ста предпринимателей со всей России собрала V Всероссийская конференция. 17 августа она впервые прошла в Туле.

21 августа, 2023 22
Темой встречи стали механизмы импортозамещения в сфере высокотехнологичной 
трубопроводной арматуры. Такое оборудование используется в химической, нефтяной, атомной 
промышленностия, а также в коммунальном хозяйстве. Предприниматели приехали из 
Ярославля, Кургана, Саратова, Тобольска, Таганрога и из Беларуси. Как было озвучено на 
встрече, ещё в прошлом году соотношение зарубежного оборудования и отечественного на 
российском рынке составляло 60% на 40%. Теперь же тенденция поменялась ровно наоборот. А 
стремятся производители - изготавливать для рынка 85% трубопроводной арматуры.
Источник: https://1tulatv.ru

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