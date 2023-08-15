Запорно-регулирующую арматуру производства Группы ПОЛИПЛАСТИК используют при реконструкции системы ЖКХ Астрахани

В Астрахани ведутся работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, при этом
применяется целый комплекс технологических и продуктовых решений Группы
ПОЛИПЛАСТИК. Помимо замены изношенных труб на полимерные и бестраншейного
восстановления трубопроводов с помощью протяжки литьевых модулей и спиральной навивки
ПВХ-профиля СПИРАТЕХ, на объектах широко используется запорно-регулирующая арматура
(ЗРА). Так, в настоящее время задвижки с обрезиненным клином и поворотные дисковые
затворы Группы ПОЛИПЛАСТИК применяются на строительстве дюкерного перехода через
реку Царев. Две нитки трубопровода длиной 200 м каждая снабжают питьевой водой жителей
так называемого Зацаревья. Трубы проложены на глубине семи метров от поверхности воды,
устанавливается запорная арматура. Производство ЗРА налажено на «Кохановском трубном
заводе «Белтрубпласт», входящем в структуру компании. Здесь выпускают клапаны обратные
шаровые и обратные поворотные, задвижки с обрезиненным клином и шиберные, поворотные
дисковые затворы, в том числе с двойным эксцентриком диаметром до 1400 мм. Изделия
соответствуют высоким стандартам качества ведущих мировых производителей и практически
не имеют отечественных аналогов. Первая партия изделий запорно-регулирующей арматуры
была изготовлена на заводе в начале текущего года, и уже в мае по заказу МУП «Астрводоканал»
начались поставки для применения на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Все изделия изготовлены с учетом специфики региона эксплуатации. Земли Астраханской
области содержат известняки, глинистые и песчаные включения, поэтому для профилактики
коррозии производитель усилил защитные свойства продукции – задвижки и затворы имеют
увеличенную толщину наружного эпоксидного покрытия, что обеспечит длительный срок
службы продукции в условиях жестких и соленых вод. Общий объем запланированной поставки
– более 500 единиц продукции. Ожидается, что капитальный ремонт систем водоснабжения и
водоотведения будет завершен до 1 декабря 2023 года. Использование импортозамещающей и
инновационной продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК в ходе реконструкции позволит
минимизировать потери воды в результате утечек, повысить эффективность водохозяйственного
комплекса Астрахани и продлить срок его безаварийной работы на долгие годы.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК