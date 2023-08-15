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Запорно-регулирующую арматуру производства Группы ПОЛИПЛАСТИК используют при реконструкции системы ЖКХ Астрахани

15 августа, 2023 9
В Астрахани ведутся работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, при этом 
применяется целый комплекс технологических и продуктовых решений Группы 
ПОЛИПЛАСТИК. Помимо замены изношенных труб на полимерные и бестраншейного 
восстановления трубопроводов с помощью протяжки литьевых модулей и спиральной навивки 
ПВХ-профиля СПИРАТЕХ, на объектах широко используется запорно-регулирующая арматура 
(ЗРА). Так, в настоящее время задвижки с обрезиненным клином и поворотные дисковые 
затворы Группы ПОЛИПЛАСТИК применяются на строительстве дюкерного перехода через 
реку Царев. Две нитки трубопровода длиной 200 м каждая снабжают питьевой водой жителей 
так называемого Зацаревья. Трубы проложены на глубине семи метров от поверхности воды, 
устанавливается запорная арматура. Производство ЗРА налажено на «Кохановском трубном 
заводе «Белтрубпласт», входящем в структуру компании. Здесь выпускают клапаны обратные 
шаровые и обратные поворотные, задвижки с обрезиненным клином и шиберные, поворотные 
дисковые затворы, в том числе с двойным эксцентриком диаметром до 1400 мм. Изделия 
соответствуют высоким стандартам качества ведущих мировых производителей и практически 
не имеют отечественных аналогов. Первая партия изделий запорно-регулирующей арматуры 
была изготовлена на заводе в начале текущего года, и уже в мае по заказу МУП «Астрводоканал» 
начались поставки для применения на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Все изделия изготовлены с учетом специфики региона эксплуатации. Земли Астраханской 
области содержат известняки, глинистые и песчаные включения, поэтому для профилактики 
коррозии производитель усилил защитные свойства продукции – задвижки и затворы имеют 
увеличенную толщину наружного эпоксидного покрытия, что обеспечит длительный срок 
службы продукции в условиях жестких и соленых вод. Общий объем запланированной поставки 
– более 500 единиц продукции. Ожидается, что капитальный ремонт систем водоснабжения и 
водоотведения будет завершен до 1 декабря 2023 года. Использование импортозамещающей и 
инновационной продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК в ходе реконструкции позволит 
минимизировать потери воды в результате утечек, повысить эффективность водохозяйственного 
комплекса Астрахани и продлить срок его безаварийной работы на долгие годы.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК


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