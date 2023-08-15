Запорно-регулирующую арматуру производства Группы ПОЛИПЛАСТИК используют при реконструкции системы ЖКХ Астрахани

В Астрахани ведутся работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, при этом

применяется целый комплекс технологических и продуктовых решений Группы

ПОЛИПЛАСТИК. Помимо замены изношенных труб на полимерные и бестраншейного

восстановления трубопроводов с помощью протяжки литьевых модулей и спиральной навивки

ПВХ-профиля СПИРАТЕХ, на объектах широко используется запорно-регулирующая арматура

(ЗРА). Так, в настоящее время задвижки с обрезиненным клином и поворотные дисковые

затворы Группы ПОЛИПЛАСТИК применяются на строительстве дюкерного перехода через

реку Царев. Две нитки трубопровода длиной 200 м каждая снабжают питьевой водой жителей

так называемого Зацаревья. Трубы проложены на глубине семи метров от поверхности воды,

устанавливается запорная арматура. Производство ЗРА налажено на «Кохановском трубном

заводе «Белтрубпласт», входящем в структуру компании. Здесь выпускают клапаны обратные

шаровые и обратные поворотные, задвижки с обрезиненным клином и шиберные, поворотные

дисковые затворы, в том числе с двойным эксцентриком диаметром до 1400 мм. Изделия

соответствуют высоким стандартам качества ведущих мировых производителей и практически

не имеют отечественных аналогов. Первая партия изделий запорно-регулирующей арматуры

была изготовлена на заводе в начале текущего года, и уже в мае по заказу МУП «Астрводоканал»

начались поставки для применения на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Все изделия изготовлены с учетом специфики региона эксплуатации. Земли Астраханской

области содержат известняки, глинистые и песчаные включения, поэтому для профилактики

коррозии производитель усилил защитные свойства продукции – задвижки и затворы имеют

увеличенную толщину наружного эпоксидного покрытия, что обеспечит длительный срок

службы продукции в условиях жестких и соленых вод. Общий объем запланированной поставки

– более 500 единиц продукции. Ожидается, что капитальный ремонт систем водоснабжения и

водоотведения будет завершен до 1 декабря 2023 года. Использование импортозамещающей и

инновационной продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК в ходе реконструкции позволит

минимизировать потери воды в результате утечек, повысить эффективность водохозяйственного

комплекса Астрахани и продлить срок его безаварийной работы на долгие годы.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК



