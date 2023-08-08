Росстандарт информирует о новых стандартах, устанавливающих требования в различных сферах жизнедеятельности.

В частности, принят ГОСТ Р 70338-2022 «Клапаны балансировочные для систем отопления,
внутренних систем тепло-, холодоснабжения и горячего водоснабжения. Общие технические
условия». Особое внимание стандарты уделили защите от фальсификаций и контрафакта. Они
касаются общих положений по предотвращению оборота фальсифицированных, контрафактных
и повторно используемых материалов, по машиносчитываемой маркировке материалов, по
автоматизированным информационным системам прослеживаемости оборота материалов. Также
вступает в силу целый блок стандартов, определяющих методики поверки расходомеров
массовых кориолисовых, преобразователей расхода турбинных, установок трубопоршневых.
Данные Росстандарта