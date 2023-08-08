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Росстандарт информирует о новых стандартах, устанавливающих требования в различных сферах жизнедеятельности.

08 августа, 2023 5
В частности, принят ГОСТ Р 70338-2022 «Клапаны балансировочные для систем отопления, 
внутренних систем тепло-, холодоснабжения и горячего водоснабжения. Общие технические 
условия». Особое внимание стандарты уделили защите от фальсификаций и контрафакта. Они 
касаются общих положений по предотвращению оборота фальсифицированных, контрафактных 
и повторно используемых материалов, по машиносчитываемой маркировке материалов, по 
автоматизированным информационным системам прослеживаемости оборота материалов. Также 
вступает в силу целый блок стандартов, определяющих методики поверки расходомеров 
массовых кориолисовых, преобразователей расхода турбинных, установок трубопоршневых.
Данные  Росстандарта

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