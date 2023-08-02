КАТАЛОГИ. Обновление электронного каталога оборудования марки «ТЕРМОБРЕСТ».

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА:

➡ Самостоятельный автоматизированный подбор требуемого оборудования по параметрам.

➡ Широкий поисковой фильтр, включающий все существующие характеристики изделий.

➡ Возможность поиска изделий по марке в строке поиска.

➡ Возможность добавления найденных изделий в:

✅ избранное (для сохранения результатов поиска);

✅ сравнение (для удобного сравнения изделий по характеристикам);

✅ корзину (для запроса стоимости или приобретения).

➡ Быстрый заказ найденного оборудования через официальных Дилеров или Деловых партнеров

(для нерезидентов РБ) и напрямую у Производителя (для резидентов РБ).

➡ Запрос стоимости у Производителя.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С СЕРВИСОМ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА:

1. Перейти по ссылке в браузере https://e-catalogue.termobrest.ru/ или на нашем официальном

сайте в раздел «Электронный каталог».

2. На открывшейся странице выбрать категорию из перечня меню «Каталог» или товарную

группу на центральной странице.

3. Поиск необходимого изделия в выбранной товарной группе можно осуществить тремя

способами:

✅ указать марку изделия в поисковой строке;

✅ воспользоваться функцией «подбор по параметрам» (рекомендуется);

✅ воспользоваться ручным поиском в перечне оборудования.

4. Если в результате поиска отобразилось несколько изделий, их можно добавить в «Сравнение»

для отображения всех характеристик и выбора требуемого изделия.

5. После выбора необходимого изделия его можно заказать или запросить стоимость у

производителя, нажав на кнопку «Заказать» и «Оформить заказ».

6. При оформлении заказа Вам будет предложено выбрать опцию:

✅ купить у официального Дилера/Партнера;

✅ купить у Производителя (для резидентов РБ);

✅ запросить стоимость у Производителя.

После чего необходимо будет выбрать валюту и заполнить наименование организации и

контактные данные.

Для зарегистрированных пользователей, контактные данные заполнять не требуется! Также в

личном кабинете хранится история Ваших заказов и запросов стоимости.

7. Если Вам потребуется помощь, Вы всегда можете задать интересующий Вас вопрос в «Форме

обратной связи» в разделе «Контакты», а также «Заказать обратный звонок» и наши специалисты

свяжутся с Вами.



