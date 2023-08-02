КАТАЛОГИ. Обновление электронного каталога оборудования марки «ТЕРМОБРЕСТ».

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА:
➡ Самостоятельный автоматизированный подбор требуемого оборудования по параметрам.
➡ Широкий поисковой фильтр, включающий все существующие характеристики изделий.
➡ Возможность поиска изделий по марке в строке поиска.
➡ Возможность добавления найденных изделий в:
✅ избранное (для сохранения результатов поиска);
✅ сравнение (для удобного сравнения изделий по характеристикам);
✅ корзину (для запроса стоимости или приобретения).
➡ Быстрый заказ найденного оборудования через официальных Дилеров или Деловых партнеров
(для нерезидентов РБ) и напрямую у Производителя (для резидентов РБ).
➡ Запрос стоимости у Производителя.
ПОРЯДОК РАБОТЫ С СЕРВИСОМ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА:
1. Перейти по ссылке в браузере https://e-catalogue.termobrest.ru/ или на нашем официальном
сайте в раздел «Электронный каталог».
2. На открывшейся странице выбрать категорию из перечня меню «Каталог» или товарную
группу на центральной странице.
3. Поиск необходимого изделия в выбранной товарной группе можно осуществить тремя
способами:
✅ указать марку изделия в поисковой строке;
✅ воспользоваться функцией «подбор по параметрам» (рекомендуется);
✅ воспользоваться ручным поиском в перечне оборудования.
4. Если в результате поиска отобразилось несколько изделий, их можно добавить в «Сравнение»
для отображения всех характеристик и выбора требуемого изделия.
5. После выбора необходимого изделия его можно заказать или запросить стоимость у
производителя, нажав на кнопку «Заказать» и «Оформить заказ».
6. При оформлении заказа Вам будет предложено выбрать опцию:
✅ купить у официального Дилера/Партнера;
✅ купить у Производителя (для резидентов РБ);
✅ запросить стоимость у Производителя.
После чего необходимо будет выбрать валюту и заполнить наименование организации и
контактные данные.
Для зарегистрированных пользователей, контактные данные заполнять не требуется! Также в
личном кабинете хранится история Ваших заказов и запросов стоимости.
7. Если Вам потребуется помощь, Вы всегда можете задать интересующий Вас вопрос в «Форме
обратной связи» в разделе «Контакты», а также «Заказать обратный звонок» и наши специалисты
свяжутся с Вами.