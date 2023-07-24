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МУЗЕЙ СДТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ.

24 июля, 2023 16
 Посетителями музея «История в деталях» кроме сотрудников и партнеров завода, станут 
челябинские школьники, студенты технических факультетов и ветераны предприятия.
Музей рассказывает о 75-летней истории и о работе завода сегодня, о труде его коллектива, о 
значении производства в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса. 
Экспозиция состоит из трех пространств, которые иллюстрируют прошлое, настоящее и будущее 
завода. В перспективе в музее появится также небольшой производственный цех, где посетители 
смогут увидеть в действии инновационные технологии завода.
Историческая часть экспозиции передает атмосферу предприятия 70-х годов прошлого века. 
Например, воссоздан кабинет заводского конструктора. Современная экспозиция завода 
показывает производственные возможности, знакомит с продукций и основными этапами 
производства. Один из главных экспонатов – узел соединительных деталей, который имитирует 
движение газа и нефти по трубе. В нем собрали более 20 видов деталей трубопроводов: отводы, 
тройники, переходы, днища, заглушки, фланцы, муфты стабилизирующих устройств, 
штампованный коллектор и другие. В музее также есть интерактивная часть, где можно 
познакомиться с заводскими профессиями, «примерить» некоторые из них на себя при помощи 
технологии дополненной реальности.
Большой интерес у посетителей музея вызовет археологическая часть музея. Это коллекция 
древностей, которые сотрудники завода нашли на берегах озера Синеглазово и передали в дар 
музею. Это изделия древних металлургов: украшения, предметы быта, оружие и орудия труда, 
которые создали люди, жившие здесь в середине второго тысячелетия до нашей эры.

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