МУЗЕЙ СДТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ.

Посетителями музея «История в деталях» кроме сотрудников и партнеров завода, станут

челябинские школьники, студенты технических факультетов и ветераны предприятия.

Музей рассказывает о 75-летней истории и о работе завода сегодня, о труде его коллектива, о

значении производства в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса.

Экспозиция состоит из трех пространств, которые иллюстрируют прошлое, настоящее и будущее

завода. В перспективе в музее появится также небольшой производственный цех, где посетители

смогут увидеть в действии инновационные технологии завода.

Историческая часть экспозиции передает атмосферу предприятия 70-х годов прошлого века.

Например, воссоздан кабинет заводского конструктора. Современная экспозиция завода

показывает производственные возможности, знакомит с продукций и основными этапами

производства. Один из главных экспонатов – узел соединительных деталей, который имитирует

движение газа и нефти по трубе. В нем собрали более 20 видов деталей трубопроводов: отводы,

тройники, переходы, днища, заглушки, фланцы, муфты стабилизирующих устройств,

штампованный коллектор и другие. В музее также есть интерактивная часть, где можно

познакомиться с заводскими профессиями, «примерить» некоторые из них на себя при помощи

технологии дополненной реальности.

Большой интерес у посетителей музея вызовет археологическая часть музея. Это коллекция

древностей, которые сотрудники завода нашли на берегах озера Синеглазово и передали в дар

музею. Это изделия древних металлургов: украшения, предметы быта, оружие и орудия труда,

которые создали люди, жившие здесь в середине второго тысячелетия до нашей эры.