МУЗЕЙ СДТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ.

Посетителями музея «История в деталях» кроме сотрудников и партнеров завода, станут
челябинские школьники, студенты технических факультетов и ветераны предприятия.
Музей рассказывает о 75-летней истории и о работе завода сегодня, о труде его коллектива, о
значении производства в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса.
Экспозиция состоит из трех пространств, которые иллюстрируют прошлое, настоящее и будущее
завода. В перспективе в музее появится также небольшой производственный цех, где посетители
смогут увидеть в действии инновационные технологии завода.
Историческая часть экспозиции передает атмосферу предприятия 70-х годов прошлого века.
Например, воссоздан кабинет заводского конструктора. Современная экспозиция завода
показывает производственные возможности, знакомит с продукций и основными этапами
производства. Один из главных экспонатов – узел соединительных деталей, который имитирует
движение газа и нефти по трубе. В нем собрали более 20 видов деталей трубопроводов: отводы,
тройники, переходы, днища, заглушки, фланцы, муфты стабилизирующих устройств,
штампованный коллектор и другие. В музее также есть интерактивная часть, где можно
познакомиться с заводскими профессиями, «примерить» некоторые из них на себя при помощи
технологии дополненной реальности.
Большой интерес у посетителей музея вызовет археологическая часть музея. Это коллекция
древностей, которые сотрудники завода нашли на берегах озера Синеглазово и передали в дар
музею. Это изделия древних металлургов: украшения, предметы быта, оружие и орудия труда,
которые создали люди, жившие здесь в середине второго тысячелетия до нашей эры.