С 17 июля Schlumberger (Камерон - крупнейшая в мире ТПА-компания) прекращает поставки в РФ продукции и технологий (15.07.2023)

Нефтесервисная компания Schlumberger 17 июля 2023 года опубликовала пресс-релиз о
деятельности в России. Schlumberger объявляет о прекращении поставок продукции и
технологий в Россию со всех предприятий Schlumberger по всему миру. Мы это делаем в ответ
на продолжающееся расширение международных санкций. Данные меры вытекают из
предыдущего запрета на поставки в Россию из США, Великобритании, Европейского Союза и
Канады. Начиная с марта 2022 года, Schlumberger предприняла добровольные меры по
сокращению своей деятельности в России. Мы объявили, что не будем делать новых инвестиций
в Россию и не будем внедрять новые технологии. С тех пор Schlumberger продолжает выделять
значительные ресурсы, чтобы обеспечить соответствие международным законам. Мы очень
серьезно относимся к соблюдению законов об экспортном контроле и экономических санкциях.
Schlumberger поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению
СВО на Украине.
Источник: SLB