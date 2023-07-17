С 17 июля Schlumberger (Камерон - крупнейшая в мире ТПА-компания) прекращает поставки в РФ продукции и технологий (15.07.2023)

Нефтесервисная компания Schlumberger 17 июля 2023 года опубликовала пресс-релиз о

деятельности в России. Schlumberger объявляет о прекращении поставок продукции и

технологий в Россию со всех предприятий Schlumberger по всему миру. Мы это делаем в ответ

на продолжающееся расширение международных санкций. Данные меры вытекают из

предыдущего запрета на поставки в Россию из США, Великобритании, Европейского Союза и

Канады. Начиная с марта 2022 года, Schlumberger предприняла добровольные меры по

сокращению своей деятельности в России. Мы объявили, что не будем делать новых инвестиций

в Россию и не будем внедрять новые технологии. С тех пор Schlumberger продолжает выделять

значительные ресурсы, чтобы обеспечить соответствие международным законам. Мы очень

серьезно относимся к соблюдению законов об экспортном контроле и экономических санкциях.

Schlumberger поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению

СВО на Украине.

Источник: SLB