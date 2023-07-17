Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

С 17 июля Schlumberger (Камерон - крупнейшая в мире ТПА-компания) прекращает поставки в РФ продукции и технологий (15.07.2023)

17 июля, 2023 17
Нефтесервисная компания Schlumberger 17 июля 2023 года опубликовала пресс-релиз о 
деятельности в России. Schlumberger объявляет о прекращении поставок продукции и 
технологий в Россию со всех предприятий  Schlumberger по всему миру. Мы это делаем в ответ 
на продолжающееся расширение международных санкций. Данные меры вытекают из 
предыдущего запрета  на поставки в Россию из США, Великобритании, Европейского Союза и 
Канады. Начиная с марта 2022 года, Schlumberger предприняла добровольные меры по 
сокращению своей деятельности в России. Мы объявили, что не будем делать новых инвестиций 
в Россию и не будем внедрять новые технологии. С тех пор Schlumberger продолжает выделять 
значительные ресурсы, чтобы обеспечить соответствие международным законам. Мы очень 
серьезно относимся к соблюдению законов об экспортном контроле и экономических санкциях. 
Schlumberger поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению 
СВО на Украине.
Источник: SLB

← Вернуться