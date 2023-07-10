ООО «ПРИВОДЫ АУМА» (Химки, РФ) провела обучающий семинар в Кемерово для проектных организаций и конечных пользователей горнодобывающей отрасли.

Для присутствующих на семинаре проектных институтов – ОАО «Кузбассгипрошахт», АО «УК
«Кузбассразрезуголь», ООО «СибГеоПроект» – был подготовлен доклад о работе с опросным листом,
обсуждались нюансы подбора электроприводов. На семинаре выступила новосибирская компания
«КЕТОН», которая специализируется на производстве арматуры для горнодобывающей отрасли. На
примере шланговых клапанов и шиберных задвижек были продемонстрированы возможности российских
производителей успешного замещения продукции ушедших с рынка компаний. Компания АУМА, как
производитель приводов, который работает с большинством российских арматурных заводов, продолжает
знакомить проектные организации и конечных пользователей с новыми решениями не только в сегменте
приводов, но и арматуры.
Сайт ООО «Приводы АУМА»