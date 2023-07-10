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ООО «ПРИВОДЫ АУМА» (Химки, РФ) провела обучающий семинар в Кемерово для проектных организаций и конечных пользователей горнодобывающей отрасли.

10 июля, 2023 13
Для присутствующих на семинаре проектных институтов – ОАО «Кузбассгипрошахт», АО «УК 
«Кузбассразрезуголь», ООО «СибГеоПроект» – был подготовлен доклад о работе с опросным листом, 
обсуждались нюансы подбора электроприводов. На семинаре выступила новосибирская компания 
«КЕТОН», которая специализируется на производстве арматуры для горнодобывающей отрасли. На 
примере шланговых клапанов и шиберных задвижек были продемонстрированы возможности российских 
производителей успешного замещения продукции ушедших с рынка компаний. Компания АУМА, как 
производитель приводов, который работает с большинством российских арматурных заводов, продолжает 
знакомить проектные организации и конечных пользователей с новыми решениями не только в сегменте 
приводов, но и арматуры.
Сайт ООО «Приводы АУМА»

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