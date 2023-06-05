ЮБИЛЕЙ БКЗ. 1 июня 2023 года исполнилось 20 лет со дня образования Барнаульского котельного завода.

О том, с какими результатами предприятие подошло к этой дате, главных достижениях и перспективах поделился генеральный директор Александр Гаммер: «Мы начали с того, что арендовали небольшое помещение, разработали техническую документацию на наиболее дефицитные и доступные для изготовления на данном этапе изделия. Часть работ по кооперации размещали на других заводах города. Затем смогли позволить себе арендовать уже большие производственные помещения, а вскоре и выкупили их, наладили работу с поставщиками металла и комплек-тующих, со временем обзавелись современным оборудованием. Так, можно сказать, с полного нуля получилось современное предприятие с оборотом (по итогам 2022 г.) свыше 1,6 млрд. руб. Наш завод активно сотрудничает с зарубежными заказчиками. Каждая шестая единица нашей продукции идёт за границу. За два десятилетия арматура под маркой «БКЗ» была поставлена в более чем 20 стран мира от Вьетнама до Кубы. Наши основные внешние потребители – Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Вьетнам и Монголия. Преимуществом оборудования, которое производится нашим предприятием, является его разработка, выполняемая специалистами собственной известной школы, сложившейся в советское время и обслуживавшей половину стран мира. Ещё одним фактором повышения конкурентоспособности, но довольно печальным, является низкий уровень расходов на заработную плату в нашем регионе, снижающий себестоимость по сравнению с продукцией, производимой в других более благополучных регионах.

На сегодня на нашем предприятии выстроена жёсткая система контроля качества, начиная от входного контроля материалов и полуфабрикатов до окончательной приемки готовой продукции. Внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, что подтверждается сертификатом ISO 9001:2015. Активно ведется обновление станочного парка предприятия, на смену старым станкам приходит современное высокотехнологичное оборудование, позволяющее повысить производительность и качество выпускаемой продукции. За последнее время удалось увеличить количество производственных и административных площадей, а от уже имеющихся добиться максимальной эффективности. ООО «БКЗ» растет, динамично развивается, и мы будем продолжать двигаться в данном направлении».

Сайт Барнаульского котельного завода, 1 июня