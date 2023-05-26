Новый план борьбы с фальсификатом представили на Российско-Китайской конференции: КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИИ ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА

Предложения по противодействию фальсифицированной строительной продукции стали ключевой темой

выступления заместителя руководителя аппарата Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) –

директора Департамента ценообразования в строительстве Павла Малахова на Российско-Китайской

конференции по вопросам сотрудничества в строительной сфере 19 мая. Мероприятие, одним из

партнеров которого выступил НОСТРОЙ, состоялось на площадке Российского союза промышленников и

предпринимателей (РСПП).

Открыл конференцию управляющий директор Управления международного многостороннего

сотрудничества и интеграции РСПП, исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС Сергей

Махневич. Он отметил, что мероприятие огромное значение для укрепления сотрудничества России и

Китая в различных областях экономики обеих стран.

Предложения по противодействию фальсифицированной строительной продукции озвучил Павел

Малахов. Он рассказал о Каталоге импортозамещения, разработанном НОСТРОЙ, который позволяет

оперативно заменить иностранные стройматериалы и оборудования на аналоги российского производства

или дружественных стран. Спикер также проинформировал о геопространственных сервисах,

разработанных нацобъединением, которые позволяют потребителям и поставщикам ориентироваться на

рынке строительных ресурсов для выстраивания логистических цепочек.

Кроме того, Павел Малахов сообщил, что нацобъединением разработана собственная система качества

строительных материалов и оборудования, которая подтверждается при помощи методов лабораторного

контроля. НОСТРОЙ занимается созданием реестра испытательных лабораторий, занятых в

строительстве, имеющих аттестат Росаккредитации.

В рамках комплексной работы по обеспечению повышения качества строительных материалов с

созданием системы уникальной цифровой маркировки строительных материалов и изделий НОСТРОЙ

трансформирует Каталог импортозамещения в реестр добросовестных производителей/поставщиков

строительных материалов и оборудования. Такой сервис позволит улучшить работу по повышению

качества строительной продукции в России, подчеркнул Павел Малахов.

https://www.tek-all.ru/news/id9936-katalog-importozamescheniya-v-stroitelnoy-sfere-predstavili-na-rossiysko-kitayskoy-konferentsii/



