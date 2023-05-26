Новый план борьбы с фальсификатом представили на Российско-Китайской конференции: КАТАЛОГ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИИ ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА

Предложения по противодействию фальсифицированной строительной продукции стали ключевой темой
выступления заместителя руководителя аппарата Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) –
директора Департамента ценообразования в строительстве Павла Малахова на Российско-Китайской
конференции по вопросам сотрудничества в строительной сфере 19 мая. Мероприятие, одним из
партнеров которого выступил НОСТРОЙ, состоялось на площадке Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП).
Открыл конференцию управляющий директор Управления международного многостороннего
сотрудничества и интеграции РСПП, исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС Сергей
Махневич. Он отметил, что мероприятие огромное значение для укрепления сотрудничества России и
Китая в различных областях экономики обеих стран.
Предложения по противодействию фальсифицированной строительной продукции озвучил Павел
Малахов. Он рассказал о Каталоге импортозамещения, разработанном НОСТРОЙ, который позволяет
оперативно заменить иностранные стройматериалы и оборудования на аналоги российского производства
или дружественных стран. Спикер также проинформировал о геопространственных сервисах,
разработанных нацобъединением, которые позволяют потребителям и поставщикам ориентироваться на
рынке строительных ресурсов для выстраивания логистических цепочек.
Кроме того, Павел Малахов сообщил, что нацобъединением разработана собственная система качества
строительных материалов и оборудования, которая подтверждается при помощи методов лабораторного
контроля. НОСТРОЙ занимается созданием реестра испытательных лабораторий, занятых в
строительстве, имеющих аттестат Росаккредитации.
В рамках комплексной работы по обеспечению повышения качества строительных материалов с
созданием системы уникальной цифровой маркировки строительных материалов и изделий НОСТРОЙ
трансформирует Каталог импортозамещения в реестр добросовестных производителей/поставщиков
строительных материалов и оборудования. Такой сервис позволит улучшить работу по повышению
качества строительной продукции в России, подчеркнул Павел Малахов.
https://www.tek-all.ru/news/id9936-katalog-importozamescheniya-v-stroitelnoy-sfere-predstavili-na-rossiysko-kitayskoy-konferentsii/