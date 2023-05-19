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ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провело обслуживание электроприводов на Ереванской ТЭС. Станция построена итальянской компанией «Ренко».

19 мая, 2023 36
Электроприводы АУМА установлены в энергоблоке с комбинированным парогазовым циклом на паровой 
турбине. В процессе эксплуатации стало понятно, что из-за высокого давления пара привод 
подвержен высоким вибрациям. Инженер АУМА осуществил выносной монтаж блока управления 
АUMATIC, что позволило решить проблему. Разнесенный монтаж привода и блока управления требуется 
чаще всего в случае высоких вибраций (выше 1g) и высокой температуры (выше 70°С) на трубопроводе. 
Бывают также ситуации, когда доступ к приводу ограничен, и необходимо вынести средства управления в 
удобное для оператора место. Разнесенный монтаж осуществляется с помощью кабеля на расстояние до 
100 м.
Данные ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

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