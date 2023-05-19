ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провело обслуживание электроприводов на Ереванской ТЭС. Станция построена итальянской компанией «Ренко».

Электроприводы АУМА установлены в энергоблоке с комбинированным парогазовым циклом на паровой

турбине. В процессе эксплуатации стало понятно, что из-за высокого давления пара привод

подвержен высоким вибрациям. Инженер АУМА осуществил выносной монтаж блока управления

АUMATIC, что позволило решить проблему. Разнесенный монтаж привода и блока управления требуется

чаще всего в случае высоких вибраций (выше 1g) и высокой температуры (выше 70°С) на трубопроводе.

Бывают также ситуации, когда доступ к приводу ограничен, и необходимо вынести средства управления в

удобное для оператора место. Разнесенный монтаж осуществляется с помощью кабеля на расстояние до

100 м.

Данные ООО «ПРИВОДЫ АУМА»