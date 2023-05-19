ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провело обслуживание электроприводов на Ереванской ТЭС. Станция построена итальянской компанией «Ренко».

Электроприводы АУМА установлены в энергоблоке с комбинированным парогазовым циклом на паровой
турбине. В процессе эксплуатации стало понятно, что из-за высокого давления пара привод
подвержен высоким вибрациям. Инженер АУМА осуществил выносной монтаж блока управления
АUMATIC, что позволило решить проблему. Разнесенный монтаж привода и блока управления требуется
чаще всего в случае высоких вибраций (выше 1g) и высокой температуры (выше 70°С) на трубопроводе.
Бывают также ситуации, когда доступ к приводу ограничен, и необходимо вынести средства управления в
удобное для оператора место. Разнесенный монтаж осуществляется с помощью кабеля на расстояние до
100 м.
Данные ООО «ПРИВОДЫ АУМА»