3 года - минимально необходимый срок для импортозамещения химического и нефтегазового машиностроения (28 апреля 2023)

Химическая отрасль в России на сегодняшний день испытывает дефицит в оборудовании,
покрытие которого в краткосрочной перспективе пока удается решать за счет параллельного
импорта комплектующих из дружественных стран, сообщил генеральный директор компании
«Химмаш Аппарат» Сергей Агауров. По его мнению, дефицит оборудования не носит массовый
характер: есть несколько ниш, которые заменить сразу сложно. «Допустим, что касается химии и
нефтегазовой химии. Достаточно простые задачи уже решены, это было сделано оперативно, это было на
повестке и поэтому и наша компания, и коллеги по отрасли переориентировались. Но сложные задачи, на
которые требуются десятилетия, сделать быстро не получится, поэтому существует схема по
параллельному импорту, которая позволяет нам получать образцы и учиться максимально быстро их
копировать. Я думаю, что в среднесрочной перспективе - до трех лет мы абсолютно полностью закроем
все ниши, которые требуются нашей отрасли и экономики касаемо химического машиностроения и
переработки», — сказал Сергей Агауров.
При этом он не конкретизировал сферы химпрома, где наблюдается наиболее острый дефицит
оборудования. В тоже время президент Российского союза химиков Владимир Иванов ранее говорил, что
импортозамещение в химическом машиностроении необходимо начинать фактически с нуля.
Источник: rupec.ru