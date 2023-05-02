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3 года - минимально необходимый срок для импортозамещения химического и нефтегазового машиностроения (28 апреля 2023)

02 мая, 2023 18
Химическая отрасль в России на сегодняшний день испытывает дефицит в оборудовании, 
покрытие которого в краткосрочной перспективе пока удается решать за счет параллельного 
импорта комплектующих из дружественных стран, сообщил генеральный директор компании 
«Химмаш Аппарат» Сергей Агауров. По его мнению, дефицит оборудования не носит массовый 
характер: есть несколько ниш, которые заменить сразу сложно. «Допустим, что касается химии и 
нефтегазовой химии. Достаточно простые задачи уже решены, это было сделано оперативно, это было на 
повестке и поэтому и наша компания, и коллеги по отрасли переориентировались. Но сложные задачи, на 
которые требуются десятилетия, сделать быстро не получится, поэтому существует схема по 
параллельному импорту, которая позволяет нам получать образцы и учиться максимально быстро их 
копировать. Я думаю, что в среднесрочной перспективе - до трех лет мы абсолютно полностью закроем 
все ниши, которые требуются нашей отрасли и экономики касаемо химического машиностроения и 
переработки», — сказал Сергей Агауров.
При этом он не конкретизировал сферы химпрома, где наблюдается наиболее острый дефицит 
оборудования. В тоже время президент Российского союза химиков Владимир Иванов ранее говорил, что 
импортозамещение в химическом машиностроении необходимо начинать фактически с нуля.
Источник: rupec.ru

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