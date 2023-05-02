3 года - минимально необходимый срок для импортозамещения химического и нефтегазового машиностроения (28 апреля 2023)

Химическая отрасль в России на сегодняшний день испытывает дефицит в оборудовании,

покрытие которого в краткосрочной перспективе пока удается решать за счет параллельного

импорта комплектующих из дружественных стран, сообщил генеральный директор компании

«Химмаш Аппарат» Сергей Агауров. По его мнению, дефицит оборудования не носит массовый

характер: есть несколько ниш, которые заменить сразу сложно. «Допустим, что касается химии и

нефтегазовой химии. Достаточно простые задачи уже решены, это было сделано оперативно, это было на

повестке и поэтому и наша компания, и коллеги по отрасли переориентировались. Но сложные задачи, на

которые требуются десятилетия, сделать быстро не получится, поэтому существует схема по

параллельному импорту, которая позволяет нам получать образцы и учиться максимально быстро их

копировать. Я думаю, что в среднесрочной перспективе - до трех лет мы абсолютно полностью закроем

все ниши, которые требуются нашей отрасли и экономики касаемо химического машиностроения и

переработки», — сказал Сергей Агауров.

При этом он не конкретизировал сферы химпрома, где наблюдается наиболее острый дефицит

оборудования. В тоже время президент Российского союза химиков Владимир Иванов ранее говорил, что

импортозамещение в химическом машиностроении необходимо начинать фактически с нуля.

Источник: rupec.ru