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Фирма Ридан» (ранее ДАНФОСС) представила новую версию ручного балансировочного клапана MVT-R из латуни марки CW602N

28 апреля, 2023 15
В конструкции предусмотрены дренажные отверстия, в которые можно подключать импульсные трубки. 
Таким образом MVT-R также можно использовать в качестве клапана-партнера к автоматическим 
балансировочным клапанам APT-R.
Ручные клапаны «Ридан» MVT-R пришли на смену модели Danfoss MVT в линейке балансировки. Они 
появились в портфолио компании в середине прошлого года и смогли зарекомендовать себя на объектах 
по всей стране. При этом инженеры «Ридан» продолжали работать над совершенствованием конструкции 
и улучшением эксплуатационных характеристик ручных балансировочных клапанов. Недавно была 
представлена новая версия этого продукта.

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