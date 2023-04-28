Фирма Ридан» (ранее ДАНФОСС) представила новую версию ручного балансировочного клапана MVT-R из латуни марки CW602N

В конструкции предусмотрены дренажные отверстия, в которые можно подключать импульсные трубки.
Таким образом MVT-R также можно использовать в качестве клапана-партнера к автоматическим
балансировочным клапанам APT-R.
Ручные клапаны «Ридан» MVT-R пришли на смену модели Danfoss MVT в линейке балансировки. Они
появились в портфолио компании в середине прошлого года и смогли зарекомендовать себя на объектах
по всей стране. При этом инженеры «Ридан» продолжали работать над совершенствованием конструкции
и улучшением эксплуатационных характеристик ручных балансировочных клапанов. Недавно была
представлена новая версия этого продукта.