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Благодарность уполномоченного по правам человека ЛНР Председателю Совета директоров ГК "МАРШАЛ" (ЛЗТА) Горохову С. А. за сотрудничество

24 апреля, 2023 22
Уполномоченный по правам человека в ЛНР В. А. Сердюкова выразила благодарность председателю 
Совета директоров ГК «Маршал» Сергею Александровичу Горохову за сотрудничество и финансовую 
помощь. В середине марта 2023 в ответ на обращение уполномоченного С. А. Горохов оплатил 
транспортные расходы для военнослужащих, освобожденных из плена, и прошедших реабилитацию в 
Москве. Руководители Группы компаний «Маршал», как и все работники предприятия, считают своим 
долгом оказывать необходимую помощь и поддержку участникам военной спецоперации.
https://lztamarshal.ru/media/news/blagodarnost_ot_upolnomechennogo_po_pravam_cheloveka_lnr_predsedatelyu_soveta_direktorov_gk_marshal

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