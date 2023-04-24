Благодарность уполномоченного по правам человека ЛНР Председателю Совета директоров ГК "МАРШАЛ" (ЛЗТА) Горохову С. А. за сотрудничество

Уполномоченный по правам человека в ЛНР В. А. Сердюкова выразила благодарность председателю

Совета директоров ГК «Маршал» Сергею Александровичу Горохову за сотрудничество и финансовую

помощь. В середине марта 2023 в ответ на обращение уполномоченного С. А. Горохов оплатил

транспортные расходы для военнослужащих, освобожденных из плена, и прошедших реабилитацию в

Москве. Руководители Группы компаний «Маршал», как и все работники предприятия, считают своим

долгом оказывать необходимую помощь и поддержку участникам военной спецоперации.

https://lztamarshal.ru/media/news/blagodarnost_ot_upolnomechennogo_po_pravam_cheloveka_lnr_predsedatelyu_soveta_direktorov_gk_marshal