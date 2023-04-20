Пензенское ПО РЕМАРМ разработало оборудование для вырезки прокладок, колец и кругов ГАКС-А-60/500ВП

Технические специалисты ООО «ПО РЕМАРМ» разработали оборудование ГАКС-А-60/500ВП,
предназначенное для вырезки прокладок, колец и кругов из резины, паронита, картона, пластмассы и
других неметаллических материалов. Об этом сообщает пресс-служба НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС».
Характеристики:
- Машина для резки прокладок состоит из корпуса, стола, шпинделя, направляющей для ножей, ножей и
прижима.
- Ножи имеют возможность перемещаться вдоль направляющей.
- Установка ножей на требуемый размер (диаметр) прокладки происходит с помощью шкалы линейки.
Фиксация ножей - с помощью винтовых прижимов.
- Стандартная комплектация включает: машина для резки прокладок, два ножа из инструментальной
стали для резки резины и аналогичных мягких материалов, сменный прижим.
- По спецзаказу машина для резки прокладок дополнительно комплектуется следующими изделиями:
- двумя ножами из инструментальной стали для резки резины и аналогичных мягких материалов;
- двумя ножами из твёрдого сплава для резки материалов на основе графита;
- двумя резцами для резания твёрдых пластмасс и других твёрдых материалов, которые поддаются
обработке резанием.
Сайт РЕАРМ, 19 апреля