Курган. Экспортёром года в сфере промышленности стало предприятие «Темпер РУС».

За звание «Лучший экспортёр» боролись 25 предприятий. В течение прошлого года они занимались

внешнеторговыми поставками и открывали для себя новые рынки. Участников оценивали по разным

критериям. - Критерии чёткие и понятные, - уточнила руководитель центра поддержки экспорта

«Инвестиционного агентства Курганской области» Алла Сагоякова. - Оценивали объем экспорта,

долю экспорта в общей выручке, количество стран - импортёров. Смотрели, есть или нет

представительство в иностранном государстве, сайт на иностранном языке и другие критерии. В

результате долгого обсуждения жюри выбрало победителей в трёх номинациях. Экспортёром года в сфере

промышленности стало предприятие «Темпер РУС». Завод производит стальные шаровые краны для

тепло- и газоснабжения. Активно развивает экспорт. - Цель выполнена! Хотелось бы, сказать слова

благодарности правительству области, их поддержке, программам, которые мы прошли, - улыбнулся

директор по экспорту предприятия «Темпер РУС» Сергей Первухин. - Хочется пожелать успехов

начинающим и действующим экспортёрам.

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