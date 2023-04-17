Курган. Экспортёром года в сфере промышленности стало предприятие «Темпер РУС».

За звание «Лучший экспортёр» боролись 25 предприятий. В течение прошлого года они занимались
внешнеторговыми поставками и открывали для себя новые рынки. Участников оценивали по разным
критериям. - Критерии чёткие и понятные, - уточнила руководитель центра поддержки экспорта
«Инвестиционного агентства Курганской области» Алла Сагоякова. - Оценивали объем экспорта,
долю экспорта в общей выручке, количество стран - импортёров. Смотрели, есть или нет
представительство в иностранном государстве, сайт на иностранном языке и другие критерии. В
результате долгого обсуждения жюри выбрало победителей в трёх номинациях. Экспортёром года в сфере
промышленности стало предприятие «Темпер РУС». Завод производит стальные шаровые краны для
тепло- и газоснабжения. Активно развивает экспорт. - Цель выполнена! Хотелось бы, сказать слова
благодарности правительству области, их поддержке, программам, которые мы прошли, - улыбнулся
директор по экспорту предприятия «Темпер РУС» Сергей Первухин. - Хочется пожелать успехов
начинающим и действующим экспортёрам.
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