НОВОЕ - МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД. ПКТБА изготовило мобильную мастерскую-стенд для проведения испытаний предохранительных клапанов.

Установка будет применена на Харьягинском нефтяном месторождении. На обширной территории

пробурены сотни скважин с колоссальными объемами добычи ископаемого топлива. Мобильная

мастерская предназначена для проведения пневматических испытаний предохранительных клапанов DN

10-200 мм согласно ГОСТ 33257-2015 и ИПКМ-2005. Оборудование изготовлено как для стационарного

использования в качестве быстровозводимой мастерской, так и для транспортирования ее на место

проведения ремонтных работ.

Блок-бокс мобильной мастерской оснащен необходимым инженерным обеспечением: вентиляцией,

отоплением, освещением, системой контроля температуры и изготовлен с учетом его эксплуатации при

температуре от минус 50°С до плюс 40°С.

Данные ПКТБА