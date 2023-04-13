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НОВОЕ - МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД. ПКТБА изготовило мобильную мастерскую-стенд для проведения испытаний предохранительных клапанов.

13 апреля, 2023 19
Установка будет применена на Харьягинском нефтяном месторождении. На обширной территории 
пробурены сотни скважин с колоссальными объемами добычи ископаемого топлива. Мобильная 
мастерская предназначена для проведения пневматических испытаний предохранительных клапанов DN 
10-200 мм согласно ГОСТ 33257-2015 и ИПКМ-2005. Оборудование изготовлено как для стационарного 
использования в качестве быстровозводимой мастерской, так и для транспортирования ее на место 
проведения ремонтных работ.
Блок-бокс мобильной мастерской оснащен необходимым инженерным обеспечением: вентиляцией, 
отоплением, освещением, системой контроля температуры и изготовлен с учетом его эксплуатации при 
температуре от минус 50°С до плюс 40°С.
Данные ПКТБА

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