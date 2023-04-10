Завод Viessmann (трубная продукция) - локализация 100% в Липецке

В начале 2023 года предприятие вышло на уровень локализации в 98%. На сегодняшний день

локализовано более 200 совершенно разных по своим свойствам и техническим характеристикам

материалов с соблюдением всех этапов одобрения по привычно высоким стандартам компании, начиная

от теплоизоляции, трубных деталей до вакуумного формования и изготовления отдельных деталей по

специальному заказу. К отметке в 100% в планах предприятия выйти уже весной этого года с запуском

в России серийного производства вирбуляторов — изделий особой сложной формы, не имеющих

аналогов на российском рынке

Завод Viessmann в Липецке был рассчитан на выпуск 250–300 промышленных котлов в год и к моменту

запуска производства уровень локализации составлял 20%. С момента старта работы предприятия в 2017

году предприятие за три года вышло на плановый объем производства, постоянно наращивая объем

заказов и свои производственные мощности, а спустя еще 2 года — на уровень полной локализации.

Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/predpriyatie-viessmann-v-lipecke-lokalizaciya-na-100



