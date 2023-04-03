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НОВОЕ - БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ На заводе «Сибгазстройдеталь» успешно прошли приемочные испытания отвода гнутого DN 530 PN 10 МПа классом прочности К 60.

03 апреля, 2023 1
Ранее здесь изготавливали отводы до диаметра 325. Испытания проходили под контролем 
инспекции ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В настоящий момент завод Сибгазстройдеталь расширил 
номенклатуру выпускаемой продукции по ТУ 1469-053-78795288-2016 «Отводы гнутые для 
магистральных и промысловых трубопроводов» до номинального диаметра DN 530, рабочего давления 10 
МПа, класса прочности К 60. После получения заключения о продлении технических условий с 
изменением №1 и обновления записи в Реестре МТР ПАО «Газпром» завод Сибгазстройдеталь приступит 
к выпуску данного вида продукции.
Сайт завода СГСД

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