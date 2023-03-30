Правительство РФ одобрило законопроект об определении параметров льготного режима деятельности кластеров.

Новый закон разработан Министерством промышленности и торговли РФ по поручению Президента РФ.

Он предусматривает получение льгот только теми участниками промышленных кластеров, которые

заключили СПИК 1.0 с Российской Федерацией. Это позволит гарантировать долгосрочные обязательства

инвестора перед страной.

«Новый кластерный режим позволит стимулировать инвесторов к реализации новых проектов,

направленных на разработку и производство промышленной продукции, необходимой в том числе для

обеспечения технологического суверенитета. Ожидается, что дополнительные поступления в

федеральный бюджет от налога на добавленную стоимость в результате реализации проектов

превысят объем предоставляемых льгот в течение 3-4 лет с момента начала реализации проектов»,

— рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Льготы будут предоставляться на срок не более 7 лет в размере, не превышающем общий объем

инвестиций на реализацию инвестпроекта участника кластера, и только тем работникам, которые

непосредственно заняты в инвестиционном проекте. Для этого предприятие-получатель льгот будет

обязано вести раздельный учет выплат сотрудникам, занятым в проекте. Срок применения льготы

отсчитывается с даты включения предприятия в реестр получателей льгот. При этом срок применения

льготы не превышает срок действия СПИК 1.0.

Также участникам промышленных кластеров предоставляется право обратиться с заявлением о

проведении налогового мониторинга без выполнения обязательных условий (объем выручки – от 1 млрд

рублей, объем активов – от 1 млрд рублей, объем уплаченных налогов – от 100 млн рублей).

«Комплексные меры поддержки промышленных кластеров как на федеральном, так и на региональном

уровнях позволяют повышать уровень взаимодействия промышленных предприятий региона, создавать

новые кооперационные цепочки, в том числе с компаниями из других областей, расширять рынки сбыта

производимой продукции. В прошлом году объем поддержки составил 100 млн рублей.Ею воспользовались

15 участников кластеров, возместившие с её помощью часть своих затрат. В этом году данная мера

поддержки продолжит действовать», — добавил первый замминистра промышленности, новых

технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.

Участники действующих в области промышленных кластеров реализуют совместные проекты по

производству редукторов для трубопроводной арматуры, нетканых материалов, зарядных устройств для

электромобилей, подшипников скольжения, измерительных систем, вибрационных датчиков, а также

создания инжинирингового центра и центра прототипирования.

Администрация Челябинской области, 28 марта



