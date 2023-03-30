Правительство РФ одобрило законопроект об определении параметров льготного режима деятельности кластеров.

Новый закон разработан Министерством промышленности и торговли РФ по поручению Президента РФ.
Он предусматривает получение льгот только теми участниками промышленных кластеров, которые
заключили СПИК 1.0 с Российской Федерацией. Это позволит гарантировать долгосрочные обязательства
инвестора перед страной.
«Новый кластерный режим позволит стимулировать инвесторов к реализации новых проектов,
направленных на разработку и производство промышленной продукции, необходимой в том числе для
обеспечения технологического суверенитета. Ожидается, что дополнительные поступления в
федеральный бюджет от налога на добавленную стоимость в результате реализации проектов
превысят объем предоставляемых льгот в течение 3-4 лет с момента начала реализации проектов»,
— рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.
Льготы будут предоставляться на срок не более 7 лет в размере, не превышающем общий объем
инвестиций на реализацию инвестпроекта участника кластера, и только тем работникам, которые
непосредственно заняты в инвестиционном проекте. Для этого предприятие-получатель льгот будет
обязано вести раздельный учет выплат сотрудникам, занятым в проекте. Срок применения льготы
отсчитывается с даты включения предприятия в реестр получателей льгот. При этом срок применения
льготы не превышает срок действия СПИК 1.0.
Также участникам промышленных кластеров предоставляется право обратиться с заявлением о
проведении налогового мониторинга без выполнения обязательных условий (объем выручки – от 1 млрд
рублей, объем активов – от 1 млрд рублей, объем уплаченных налогов – от 100 млн рублей).
«Комплексные меры поддержки промышленных кластеров как на федеральном, так и на региональном
уровнях позволяют повышать уровень взаимодействия промышленных предприятий региона, создавать
новые кооперационные цепочки, в том числе с компаниями из других областей, расширять рынки сбыта
производимой продукции. В прошлом году объем поддержки составил 100 млн рублей.Ею воспользовались
15 участников кластеров, возместившие с её помощью часть своих затрат. В этом году данная мера
поддержки продолжит действовать», — добавил первый замминистра промышленности, новых
технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.
Участники действующих в области промышленных кластеров реализуют совместные проекты по
производству редукторов для трубопроводной арматуры, нетканых материалов, зарядных устройств для
электромобилей, подшипников скольжения, измерительных систем, вибрационных датчиков, а также
создания инжинирингового центра и центра прототипирования.
Администрация Челябинской области, 28 марта