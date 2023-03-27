В рамках сопровождения реализованных проектов специалист завода посетил с аудитом эксплуатируемую скважину №071 с установленным в 2020 году оборудованием ООО «Гусар» ОКК3-105-197×273×324×426 и АФ6-80×105 МПа.





В ноябре 2022 года группа компаний «ИнтерГеоСервис» и ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»

возобновили бурение на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении

лицензионного участка ООО «Арктик СПГ 2» Южно-Тамбейского нефтегазоконденсатного

месторождения лицензионного участка ООО «Ямал СПГ».

Так на кусте №9 скважины №908 Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного

месторождения установка колонной головки и фонтанной арматуры проходила поэтапно в

соответствии с технологическим планом бурения скважины. Глубина залегания продуктивного

пласта скважины более 2 500 м. Каждый этап монтажа нашего оборудования сопровождался

испытаниями на устье скважины на герметичность и работоспособность. При этом самый

ответственный элемент оборудования, а это подвеска НКТ (насосно-компрессорной лифтовой

колонны), проходил испытание азотом давлением 27,0 МПа. В конце января полностью

установленная фонтанная арматура AФ6-80×35 была принята заказчиком ООО «Арктик СПГ 2»

без замечаний и нареканий с опережением сроков.

В данный момент на Южно-Тамбейском НГКМ (п.г.т. Сабетта) ООО «Ямал СПГ» при участии

специалистов сервисной службы ООО «Гусар» проводятся буровые работы и шефмонтаж нашего

оборудования – колонной головки ОКК2-31-178×245×324 и фонтанной арматуры АФ6-100×35

МПа.

ЯМАЛ СПГ – это интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа.

Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа

(СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе. Доказанные и вероятные запасы

газа на месторождении по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м.

Сайт ООО «Гусар», 23 марта