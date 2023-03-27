В рамках сопровождения реализованных проектов специалист завода посетил с аудитом эксплуатируемую скважину №071 с установленным в 2020 году оборудованием ООО «Гусар» ОКК3-105-197×273×324×426 и АФ6-80×105 МПа.

В ноябре 2022 года группа компаний «ИнтерГеоСервис» и ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»
возобновили бурение на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении
лицензионного участка ООО «Арктик СПГ 2» Южно-Тамбейского нефтегазоконденсатного
месторождения лицензионного участка ООО «Ямал СПГ».
Так на кусте №9 скважины №908 Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного
месторождения установка колонной головки и фонтанной арматуры проходила поэтапно в
соответствии с технологическим планом бурения скважины. Глубина залегания продуктивного
пласта скважины более 2 500 м. Каждый этап монтажа нашего оборудования сопровождался
испытаниями на устье скважины на герметичность и работоспособность. При этом самый
ответственный элемент оборудования, а это подвеска НКТ (насосно-компрессорной лифтовой
колонны), проходил испытание азотом давлением 27,0 МПа. В конце января полностью
установленная фонтанная арматура AФ6-80×35 была принята заказчиком ООО «Арктик СПГ 2»
без замечаний и нареканий с опережением сроков.
В данный момент на Южно-Тамбейском НГКМ (п.г.т. Сабетта) ООО «Ямал СПГ» при участии
специалистов сервисной службы ООО «Гусар» проводятся буровые работы и шефмонтаж нашего
оборудования – колонной головки ОКК2-31-178×245×324 и фонтанной арматуры АФ6-100×35
МПа.
ЯМАЛ СПГ – это интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа.
Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа
(СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе. Доказанные и вероятные запасы
газа на месторождении по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м.
Сайт ООО «Гусар», 23 марта