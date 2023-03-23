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В период  с 6 по 14 марта 2023 года успешно завершены работы по оценке соответствия и приёмочной инспекции Задвижки DN100 - 200 для АЭС «Куданкулам», Индия. 

23 марта, 2023 11
Оценка соответствия изделий проводилась с участием представителей АО АСЭ.
Совместно с участием представителей NDK и АО «ВО «Безопасность» успешно проведены Приемо-
сдаточные испытания и Приемочные инспекции Задвижек DN100, DN150, DN200 для АЭС «АККУЮ», 
Турция. 
Успешно проведены работы по сдаче промежуточных точек планов качества изделий представителям 
NDK и АО «ВО «Безопасность», что позволяет приступить к Приемо-сдаточным испытаниям и 
Приемочной инспекции изделий для АЭС «Аккую».
Для повышения качества изготавливаемой продукции, оптимизации процесса изготовления и сокращения 
сроков поставки оборудования для зарубежных и российских АЭС, приобретена Окрасочная камера ОКВ 
3000.
Сайт  «ЗЭО Энергопоток»

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