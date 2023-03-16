ШК УЗСА ДЛЯ ГАЗПРОМА. «Уральский завод специального арматуростроения» приступил к серийному выпуску специальных шаровых кранов большого диаметра.

Глава региона Алексей Текслер посетил цеха трубопроводной арматуры, где прошли испытания опытного образца

шарового крана, работающего в криогенных средах.

«Этот завод — один из примеров успешной реализации проектов импортозамещения, реализуемых в рамках

программ Фонда развития промышленности РФ, — отметил Алексей Текслер. — Около 600 проектов уже

реализованы по этим программам. Все эти производства направлены на импортозамещение, создают уникальный

продукт. Наше предприятие — пример, как с поддержкой государства создается уникальное производство»,-

подчеркнул губернатор.

Общие инвестиции в производство превысили 3 млрд руб., из которых 670 млн руб. предоставил ФРП РФ в виде

двух льготных займов по программе «Проекты развития». Средства пошли на приобретение уникального

высокотехнологического оборудования. Оба займа погашены в срок и в полном объёме.

Продукция УЗСА применяется на объектах добычи, транспортировки, переработки и хранения природного газа,

в составе компрессорных станций. Предприятие разрабатывает и производит оборудование для подводных объектов

морской добычи, включая шельфы. Основной заказчик продукции компании — ПАО «Газпром».

«Создание нового уникального производства стало возможным в том числе благодаря льготному финансированию

от федерального ФРП и поддержке ФРП Челябинской области. Теперь полный производственный цикл и 100%

локализация обеспечивают стратегическую безопасность от санкций при реализации проектов

нефтегазодобывающих компаний», — прокомментировал гендиректор АО «УЗСА» Михаил Кофлер.

В настоящий момент на предприятии создано 180 рабочих мест. После окончания программы модернизации

и расширения производственных возможностей в 2024 году планируется расширение до 235 сотрудников.

По сообщению пресс-службы АО «УЗСА», ТВ Россия-24, 15марта